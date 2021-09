Joshua – Usyk: Weltklasse-Boxen heute Live

Anzeige

Anthony Joshua trifft heute auf Oleksandr Usyk – und könnte am Ende des Tages seine Weltmeister-Gürtel quitt sein. Denn Usyk ist alles andere als ein Nobody: Der ehemalige Cruisergewichts-Weltmeister aller Verbände, Olympiasieger und ehemalige Amateur-Weltmeister ist bisher in 18 Profikämpfen bisland ungeschlagen.

Joshua gegen „die Katze“ von der Krim

Der hochdynamische ukrainische Boxer von der Halbinsel Krim könnte den groß gewachsenen und kontrolliert-defensiv boxenden Champion Joshua ernsthaft in Bedrängnis bringen. Unterschätzen wird Anthony Joshua seinen Gegner allerdings nicht: Schließlich musste sich der britische Sohn nigerianischer Einwanderer nach seiner peinlichen Niederlage gegen US-Boxer Andy Ruiz seine Weltmeister-Titel in einem Revanche-Fight wieder zurückholen.

Boxen heute live bei DAZN

Der Schwergewichts-Showdown zwischen Weltmeister Anthony Joshua und Herausforderer Oleksandr Usyk versetzt Box-Fans in helle Euphorie: Binnen 24 Stunden waren die Live-Tickets für den Titelkampf im Londoner Tottenham Hot Spur Stadium ausverkauft. Wer nicht vor Ort mitfiebern kann, hat die möglichkeit, bei Sport-Streamingdienst DAZN zuzuschauen. Dort startet das Spektakel am heutigen Sonntag (25. September) um 18.00 Uhr mit den Vorkämpfen.

Joshua vs. Usyk kostenlos bei DAZN ansehen

Wer noch kein DAZN-Abonnent ist, hat bis zum 30. September noch einmalig die Möglichkeit, ein Schnupper-Abonnement abzuschließen. In dieser kostenlosen einmonatigen Probezeit gibt es dann vollen Zugriff auf die Bundesliga-Livespiele am Freitag und Sonntag, den Großteil aller Partien der UEFA Champions League und diverse weitere Sportübertragungen.

Nach dem Ablauf des Probe-Abos kostet DAZN monatlich rund 15 Euro – oder 150 Euro im Jahresabo (entspricht 12,50 Euro monatlich).

