Bundesliga zurück bei Sky: Testspiel-Januar beginnt

Im Januar gibt es jede Menge Bundesliga Vorbereitungsspiele live auf Sky Sport news und Sky Sport Bundesliga zu sehen.

Für die 36 Teams aus Bundesliga und der 2. Bundesliga gilt es zum Jahresbeginn, den Fokus auf die Vorbereitung zu richten, ehe die Rückrunde startet, wie Sky erinnert. Unter anderem will der Pay-TV-Anbieter Spiele von Dortmund, Schalke, Mönchengladbach und Stuttgart live begleiten. Neben aktuellen Berichten aus den Trainingslagern und dem Transfermarkt-Geschehen will Sky Sport News ausgewählte Testspiele übertragen.

Darüber hinaus überträgt der 24-Stunden-Sportnachrichtensender den „schauinsland reisen Cup 2023“ für den guten Zweck am 8. Januar ab 12.30 Uhr live. Dabei soll es unter anderem auch ein Prominenten-Einlagespiel geben, an dem auch Lukas Podolski teilnimmt, kündigt Sky an. Sky Sport News steht allen Kunden des Pay-TV-Anbieters zur Verfügung.

Bundesliga Testspiel-Januar auf Sky Sport News

8. Januar, 12.30 Uhr: „schauinsland reisen Cup 2023“

10. Januar, 13.25 Uhr: FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg

10. Januar, 15.55 Uhr: Borussia Dortmund – Fortuna Düsseldorf

11. Januar, 13.55 Uhr: Borussia Mönchengladbach – Arminia Bielefeld

12. Januar, 15.55 Uhr: VfB Stuttgart – Sparta Prag

13. Januar, 15.25 Uhr: Borussia Dortmund – FC Basel

14. Januar, 13.55 Uhr: Borussia Mönchengladbach – FC St. Pauli

18. Januar, 14:55 Uhr: Hamburger SV – Vancouver Whitecaps

Quelle: Sky Deutschland

