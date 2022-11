Champions League Achtelfinale: DAZN und Prime müssen acht Knaller teilen

Anzeige

Die Achtelfinals der Champions League wurden ausgelost: Bei DAZN werden 12 von 16 Spielen exklusiv laufen, teilte der Anbieter mit.

Heute wurden in Nyon die Achtelfinale der UEFA Champions League ausgelost. Im Februar und März 2023 sollen dann die 16 besten Teams der Gruppenphase aufeinandertreffen, wofür DAZN internationale Toppartien ankündigt.

Als Gruppensieger war dabei der FC Bayern München gesetzt, resümiert DAZN. Auf die Bayern wartet nun Paris St.-Germain. Borussia Dortmund trifft derweil als Gruppenzweiter auf den FC Chelsea und RB Leipzig auf Manchester City, teilt DAZN mit. Für Eintracht Frankfurt, die im Gruppenfinale zweiter hinter den Tottenham Hotspur wurde, geht es im Achtelfinale nach Neapel. Abseits der deutschen Partien trifft der FC Liverpool auf Real Madrid und AC Mailand auf die Tottenham Hotspur im Kampf um das Viertelfinalticket, ist der Mitteilung von DAZN zu entnehmen.

Die Hinspiele des Achtelfinales der Champions League finden am 14. und 15. sowie am 21. und 22. Februar 2023 statt. Die Rückspiele am 7./8. und 14./15. März 2023. DAZN überträgt laut eigenen Angaben 12 von 16 Spiele live über die App und die beiden TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2. Die übrigen vier Spiele laufen derweil bei Amazon Prime Video.

