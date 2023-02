Champions League bei DAZN Fast+: Neues Format ab sofort über Samsung TV Plus

Anzeige

Nach dem Start von DAZN Fast+ auf Samsung TV Plus verweist Samsung nun auf das neue Champions-League-Format „Champions Week“.

In „Champions Week“ kann man ab dem 13. Februar Vor- und Nachberichte mit den Top-Highlights der einzelnen Partien sehen, wie aus einer aktuellen Ankündigung von Samsung hervorgeht. Die neue Show wird dabei immer montags und freitags ab 18 Uhr auf DAZN Fast+ über Samsung TV Plus ausgestrahlt.

Neues Champions-League-Format bei DAZN Fast+

Benedikt Frey, Country Lead DACH – Samsung TV Plus, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass die UEFA Champions League wieder startet und in die Finalrunde geht. In diesem Zuge können wir unseren deutschen und österreichischen Samsung TV Plus Kund*innen exklusiv über DAZN Fast+ ein kostenfreies Fernsehformat rund um die UEFA Champions League anbieten. Ab dem 13. Februar werden in allen UEFA Champions League Wochen exklusiv produzierte Vor- und Nachberichte rund um alle UEFA Champions League Spiele auf DAZN Fast+ zu sehen sein. Los geht es mit vielen Infos und exklusiven Interviews rund um das Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Chelsea und allen anderen Spielen der ersten Woche, unter anderem dem Kracher Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München – mit den bekannten DAZN Hosts.“

Das bietet DAZN Fast+ über Samsung TV Plus

Neben Vor- und Nachberichten können Samsung TV Plus Nutzer über DAZN Fast+ zwei Live-Spiele aus den internationalen Ligen LaLiga, Serie A oder Ligue 1 jedes Wochenende kostenlos streamen und im Replay schauen, erklärt der Anbieter. Zudem können Zuschauer bei DAZN Fast+ auf diverse DAZN Originals zugreifen.

Samsung TV Plus steht Nutzern auf allen Samsung Smart TVs ab dem Modelljahr 2016 kostenlos zur Verfügung, erinnert Samsung. Über den Google Play und Galaxy Store kann der Streaming-Dienst auch als mobile App installiert werden.

Quelle: Samsung