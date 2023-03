Champions League bei Prime und DAZN: So geht es im Viertelfinale mit Bayern und Co. weiter

Anzeige

Viertelfinale in der Champions League mit Bayern und Co.: Amazon Prime Video und DAZN haben sich auf die Verteilung der Spiele geeinigt. Vorerst wurden nur die Hinspiele verteilt.

Anzeige

Seit der Saison 2021/22 zeigt Prime Video das Topspiel am Dienstag live und exklusiv: insgesamt werden 16 Spiele der UEFA Champions League übertragen, darunter zwei Play-off-Begegnungen, sechs Gruppenspiele und acht Partien der K.o.-Runde inklusive Halbfinale.

Beim Viertelfinale hat sich Amazon Prime Video nun das Hinspiel von Bayern München bei Manchester City, am 11. April, gesichert. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Partien Benfica Lissabon – Inter Mailand (ebenfalls am 11. April), sowie Real Madrid – FC Chelsea und AC Mailand – SSC Neapel (beide 12. April) alle bei DAZN zu sehen sein werden.

Prime und DAZN teilen vorerst nur Hinspiele vom Champions League-Viertelfinale auf

Bislang haben sich DAZN und Prime jedoch lediglich die Hinspiele untereinander aufgeteilt. Die Rückspiele finden am 18. und 19. April statt. Es steht jedoch bereits fest, dass Bayern nicht noch einmal bei Prime läuft, sondern vertraglich gebunden ist an die Dienstagspartien (Neapel-AC Mailand und Chelsea-Real).

Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/prime 30 Tage lang kostenlos nutzen.

Prime-Mitglieder in Deutschland sehen die Topspiele am Dienstag ohne Zusatzkosten und über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart TVs, sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Digital und online. Alle Live-Übertragungen der UEFA Champions League bei Prime Video sind außerdem in Sky Sportsbars in Deutschland zu sehen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: UEFA_ChampionsLeague2: © UEFA