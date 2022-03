Champions-League-Spiele verteilt: Prime schnappt sich wichtigste Partie

Anzeige

Die Verteilung der Viertelfinal-Begegnungen in der Champions League sind draußen, Prime sichert sich dabei das Filetstück – aus deutscher Sicht zumindest.

Früher berichtete man an dieser Stelle stets darüber, wer welche Champions-League-Spiel zeigt, DAZN oder Sky. Diese Zeiten haben sich aber nun schon seit einer Weile, genauer gesagt acht Monaten, geändert. Mittlerweile geht es um Amazon oder DAZN. Die Partien sind auch nicht mehr gleichmäßig aufgeteilt, sondern lediglich eine Champions-League-Begegnung pro Spieltag läuft bei Prime. Für das Viertelfinale haben die Herren Bezos und Co. sich aber das aus deutscher Sicht wichtigste Spiel unter den Nagel gerissen.

Viertelfinal-Rückspiel der Bayern in der Champions League exklusiv bei Prime

Das Picking für das Viertelfinale der UEFA Champions League steht fest!



Das Liverpool-Hinspiel und das Rückspiel des FC Bayern gibt's auf Prime. Alle weiteren Spiele zeigen wir euch live auf DAZN 💪🏼 #UCL pic.twitter.com/M5fNjDK8Af — DAZN DE (@DAZN_DE) March 21, 2022

So läuft nämlich am Dienstag, den 12. April, das Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel von Bayern München gegen Außenseiter FC Villareal exklusiv nur bei Prime. Anstoß ist, wie bei allen anderen Begegnungen auch, 21 Uhr. Von den Hinspielen läuft bei Amazon das Duell Benfica Lissabon – FC Liverpool, am 5. April.

DAZN hat dafür die spanisch-englischen Duelle

Die spanisch-englischen Duelle zwischen Man City und Atletico sowie Real Madrid und Titelverteidiger Chelsea um die deutsche Fraktion, Havertz, Rüdiger, Tuchel und Werner sind hingegen nur bei DAZN zu sehen. Gleiches gilt für das Hinspiel der Bayern, am 6. April, und das Rückspiel von Jürgen Klopps Liverpool gegen Benfica.

Bei der Auslosung am Freitag wurde übrigens auch schon festgelegt, wer gegen wen im Halbfinale spielen würde. Der Sieger der Partie Man City gegen Atletico trifft auf den Sieger der Begegnung Real Madrid – FC Chelsea. Der FC Bayern München bekäme es bei einem Weiterkommen mit dem Sieger des Viertelfinals Benfica Lissabon – FC Liverpool zu tun.

Hier wird Amazon Prime Video dann letztmals für diese Champions-League-Saison von dem Wettbewerb berichten (DIGITAL FERNSEHEN berichtete darüber). Das Finale ist dann ausschließlich über DAZN und das ZDF live zu sehen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Dabei erhält DIGITAL FERNSEHEN mit einem Kauf über diesen Link eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.