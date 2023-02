Champions League im TV: Hier laufen die Achtelfinal-Spiele

Anzeige

In der UEFA Champions League stehen die Achtelfinal-Spiele auf dem Programm. Im Pay-TV, Streaming und Free-TV gibt es verschiedene Live-Übertragungen und Zusammenfassungen zu sehen.

Anzeige

Amazon überträgt über seinen Streamingdienst Prime Video im Achtelfinale der Champions League von jedem der vier Fußball-Bundesligisten jeweils ein Spiel. Den Auftakt bildet am Dienstag (21.00 Uhr) das Hinspiel des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München beim Mega-Millionen-Ensemble von Paris Saint-Germain. Eine Woche später folgt am 21. Februar (21.00 Uhr) die Partie des Europa-League-Gewinners Eintracht Frankfurt gegen den SCC Neapel.

Champions League bei Prime Video, DAZN und ZDF

Borussia Dortmunds Gastspiel beim FC Chelsea zeigt Amazon am 7. März (21.00 Uhr). Abschluss der Runde der letzten 16 ist das Spiel von DFB-Pokalsieger RB Leipzig am 14. März (21.00 Uhr) beim englischen Meister Manchester City.

Prime Video darf an jedem Spieltag des wichtigsten Europapokals eine Partie am Dienstag übertragen. Alle weiteren Spiele laufen beim ebenfalls kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN. Das ZDF berichtet im Free-TV an diesem Mittwoch, dem 22. Februar, dem 8. und dem 15. März (jeweils 23.00 Uhr) in Zusammenfassungen von den Achtelfinalspielen.

Text: dpa/ Redaktion: JN

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: Champions-League: © UEFA