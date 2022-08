Champions League: Mit diesen Spielen startet Amazon Prime in die Saison

Anzeige

Das Amazon Prime Video-Team für die Übertragungen des Topspiels am Dienstag der Champions League ist bereit für den Start der neuen Saison 2022/2023 mit dem Hinspiel der Playoffs in der kommenden Woche.

Den Anfang macht die Partie Glasgow Rangers gegen PSV Eindhoven. Das Playoff-Hinspiel analysiert Host Sebastian Hellmann gemeinsam mit seinen Experten Patrick Owomoyela und Josephine Henning ab 20.30 Uhr aus dem Prime Video-Studio in Köln. Da Amazon Prime jedoch im Rahmen seiner Champions-League-Übertragungen auf die Dienstage vertraglich festgenagelt ist, läuft das Rückspiel der Rangers in Eindhoven nicht bei dem Streamingangebot von Amazon. Man muss sich vorerst auch keine voreiligen Hoffnungen, dass Amazon auf dem kürzlich gestarteten Kostenlos-Angebot Freevee Champions-League-Übertragungen zeigen wird – diese bleiben erst einmal komplett Prime-exklusiv.

Die nächsten Champions-League-Übertragungen bei Amazon Prime:

16. August: Glasgow Rangers – PSV Eindhoven

23. August Benfica Lissabon – Dynamo Kiew

Während der Übertragung aller Spiele können Prime-Mitglieder auf weiterführende Infos zugreifen: X-Ray bietet tiefgehende Einblicke in das Spielgeschehen sowie erweiterte Live-Statistiken, die während des Spiels aktualisiert werden und die aktuelle Leistung der jeweiligen Mannschaften auf dem Grün anzeigen. Die Funktion ist per Fire TV-Stick, auf Mobil Geräten oder online bei Nutzung über den PC verfügbar. Alle Live-Übertragungen der UEFA Champions League bei Prime Video sind außerdem in Sky Sportsbars in Deutschland zu sehen.

Das Prime-CL-Team

Wie im vergangenen Jahr analysiert Host Sebastian Hellmann gemeinsam mit einem Team an wechselnden Expert:innen die Geschehnisse auf dem Spielfeld, darunter Matthias Sammer, Mario Gomez, Patrick Owomoyela, Kim Kulig, Josephine Henning und Tabea Kemme. Weitere Expert:innen kommen im Lauf der Saison zum Einsatz und werden vor dem jeweiligen Spieltag bekannt gegeben. Jonas Friedrich kommentiert die Live-Übertragungen weiterhin gemeinsam mit Benedikt Höwedes, direkt vom Spielfeldrand holen die Reporter Annika Zimmermann, Sebastian Benesch die Stimmen des Matches ein, ihr Kollege Jan Krebs berichtet als Außenreporter im Nachgang an den Spieltag von einer anderen Spielstätte.

Annika Zimmermann moderiert dazu die Preview-Show, die am Vorabend der Partie bei Prime Video zu sehen sein wird. Durch die Postgame-Highlight-Show aus dem Studio in Köln führt in dieser Saison Moderatorin und Podcast Host Lena Cassel („Fussball MML Daily“).

