Champions League: Sendetermine der Achtelfinale heute und morgen

Anzeige

Heute und morgen werden die verbliebenen Achtelfinalrückspiele der Champions League ausgetragen. Hier können die Spiele geschaut werden.

Wer die Spiele live oder in Konferenz sehen will, muss erneut seinen Blick auf die verschiedenen Pay-TV-Angebote richten. Im Free-TV werden die Achtelfinalspiele nämlich nicht übertragen. Stattdessen müssen Fußballfans auf Sky und DAZN zurückgreifen.

Das Spiel heute Abend von Juventus Turin gegen Olympique Lyon gibt es beispielsweise nur bei DAZN in voller Länge zu sehen. Sky zeigt es in der Konferenz. Dafür überträgt Sky die Spiele Manchester City gegen Real Madrid und FC Bayern gegen Chelsea live und in voller Länge.

Achtelfinalrückspiele bei Sky:

7. August, 21 Uhr: Manchester City – Real Madrid (live und exklusiv)

7. August, 21 Uhr: Juventus Turin – Olympique Lyion (nur in der Konferenz)

8. August, 21 Uhr: FC Bayern – FC Chelsea (live und exklusiv)

8. August, 21 Uhr: FC Barcelona – SSC Neapel (nur in der Konferenz)

Achtelfinalrückspiele bei DAZN:

7. August, 21 Uhr: Juventus Turin – Olympique Lyion (Live-Übertragung)

8. August, 21 Uhr: FC Barcelona – SSC Neapel (Live-Übertragung)