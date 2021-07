„Cruella“ für alle Abonennten: Neu auf Disney+ im August

Anzeige

Endlich: Ganz bald ist „Cruella“ auch für alle Abonennten auf Disney+ verfügbar. Zu den Highlights im August zählt aber auch das Star Original „Vacation Friends“.

Neue Folgen „Grey’s Anatomy“ und „Seattle Firefighter“ gehen im August bei Disney+ an den Start. Außerdem ist ab August auch das Staffel-Finale von „Die geheime Benedict-Gesellschaft“ abrufbar.

Doch zu den absoluten Highlights dürfte der Disney-Film „Cruella“ mit Emma Stone zählen. Dabei geht es, wie der Titel schon verrät, um Cruella de Vil, allerdings deren jungen Jahre. Der Film startete bereits am 27. Mai in den Kinos und einen Tag später im VIP-Bereich. Und ab dem 27. August ist er dann für alle Abonennten verfügbar.

Star Highlights im August

„Good Trouble“: Nach dem College-Abschluss ziehen Callie und Mariana ins Zentrum von Los Angeles. Dort navigieren die Schwestern durch Liebe, Sex und die komplizierten Beziehungen in einer neuen Stadt.

Die ersten zwei Staffeln „Good Trouble“ sind ab 4. August exklusiv bei Disney+ verfügbar.

Wer übernimmt das „Empire”?

Hip-Hop-Künstler und CEO von Empire Entertainment, Lucious Lyon, hat immer uneingeschränkt regiert, aber eine medizinische Diagnose sagt voraus, dass er in drei Jahren arbeitsunfähig sein wird.Ohne seine Familie weiter zerstören zu wollen, muss er entscheiden, welcher seiner drei Söhne sein Nachfolger werden soll.

Sein Liebling, der junge Hakeem, ist ein begabter Musiker, dem jedoch der Ruhm wichtiger ist als die harte Arbeit. Der mittlere Sohn, Jamal, ist talentiert und schüchtern, aber homosexuell – was Lucious peinlich ist. Der älteste Sohn, Andre, hat einen Sinn fürs Geschäft, ihm fehlt jedoch Charisma. Als seine Ex-Frau Cookie wiederauftaucht, werden die Dinge kompliziert.

Staffel 1 bis 3 von „Empire” sind ab b 18. August auf Disney+ zu sehen.

„Tyrant“

„Tyrant“ ist die Geschichte des jüngsten Sohnes eines Diktators aus dem Nahen Osten, der nach einem freiwilligen 20-jährigen Exil in seine Heimat zurückkehrt. Zurückversetzt in eine Politik seiner Familie und seines Landes wie zu seiner Jugendzeit, muss er sich den krassen Realitäten seiner Vergangenheit stellen. Außerdem ist er dem Druck ausgesetzt, eine aktivere Rolle im Regime seiner Familie zu übernehmen.

Staffel 1 bis 3 von „Tyrant” ist ab 18. August auf Disney+ zu finden.

Star Original „McCartney 3,2,1“

Paul McCartney setzt sich für ein seltenes, ausführliches Einzelgespräch mit dem legendären Produzenten Rick Rubin zusammen. Mit ihm spricht er über seine Arbeit mit den Beatles, den 70er-Jahre-Arena-Rock von Wings und seine 50 Jahre und mehr als Solokünstler.

In dieser sechsteiligen Serie, die Musik und Kreativität auf einzigartige Weise erforscht, sieht man Paul und Rick in einem intimen Gespräch über das Songwriting, Einflüsse und persönliche Beziehungen, die die ikonischen Songs beeinflusst haben.

Star Original „McCartney 3,2,1” ist ab 25. August exklusiv auf Disney+ verfügbar.

Schlüpfrige Komödie „Vacation Friends“

In dieser eher schlüpfrigen Komödie freunden sich die strenggläubigen Marcus und Emily (Lil Rel Howery, Yvonne Orji) mit den Partylöwen Ron und Kyla (John Cena, Meredith Hagner) in einem Resort in Mexiko an. Das sonst so besonnene Paar lebt den Moment und genießt eine Woche lang hemmungslosen Spaß und Ausschweifungen mit seinen neuen „vacation friends”.

Monate danach sind Marcus und Emily entsetzt, als Ron und Kyla uneingeladen auf ihrer Hochzeit auftauchen. Dort sorgen sie für Chaos und beweisen, dass das, was im Urlaub passiert, nicht unbedingt im Urlaub bleibt.

Star Original „Vacation Friends” ist ab 27. August exklusiv auf Disney+ abrufbereit.

„Only Murders In The Building“ mit Steve Martin

„Only Murders In The Building“

Aus der Feder von Steve Martin, Dan Fogelman und John Hoffman folgt „Only Murders In The Building“ drei Fremden (Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez), die eine Obsession für wahre Verbrechen teilen. Plötzlich werden sie in eines verwickelt. Als sich ein grausiger Todesfall in ihrem Wohnhaus an der Upper West Side ereignet, vermutet das Trio einen Mord. Sie setzen ihr fundiertes Wissen über wahre Verbrechen ein, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen.

Während sie einen eigenen Podcast aufnehmen, um den Fall zu dokumentieren, kommen die drei den Geheimnissen des Gebäudes auf die Spur, die Jahre zurückreichen. Nur die Lügen, die sie sich gegenseitig erzählen, sind vielleicht noch brisanter. Bald wird dem Trio klar, dass ein Mörder unter ihnen leben könnte. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um die Hinweise zu entschlüsseln, bevor es zu spät ist.

Die erste Staffel des Star Originals „Only Murders In The Building” ist ab 31. August exklusiv auf Disney+ abrufbereit.

Star Originals und Neuheiten im August

Mittwoch, 4. August

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 12

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 12

Freitag, 6. August

Love, Victor – Staffel 2, Episode 8

Mittwoch, 11. August

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 13

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 13 + 14

Freitag, 13. August

Love, Victor – Staffel 2, Episode 9

Mittwoch, 18. August

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 14 + 15

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 15

Freitag, 20. August

Staffel-Finale: Love, Victor – Staffel 2, Episode 10

Freitag, 27. August

Vacation Friends

Dienstag, 31. August

Neustart: Only Murders In The Building – Staffel 1, Episode 1

Star Katalog-Titel im August

Mittwoch, 4. August

Good Trouble – Staffel 1 + 2

Freitag, 6. August

Bobs Burgers – Staffel 10

Joy – Alles außer gewöhnlich

Mein Vetter Winnie

Romy und Michele – Alle Macht den Blonden

Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief (Constantin Film)

That Thing You Do!

Mittwoch, 11. August

9-1-1: Lone Star – Staffel 1

American Housewife – Staffel 1-3

Criminal Minds: Team Red – Staffel 1

Freitag, 13. August

Anna und der König

Bad Times at the El Royale

Black Widow (1987)

Das Verschwinden – Staffel 1 (BETA- Film)

Tödliche Geheimnisse Teil 1 (BETA-Film)

Tödliche Geheimnisse – Jagd in Kapstadt (BETA-Film)

Good Bye Lenin! (BETA-Film)

Maria, Ihm Schmeckt’s Nicht! (Constantin Film)

Mittwoch, 18. August

Empire – Staffel 1-3

Tyrant – Staffel 1-3

Freitag, 20. August

127 Hours

Der Club der singenden Metzger (Constantin Film)

Die Neue Zeit (Constantin Film)

Die Protokollantin (Constantin Film)

Sissi (Erma-Film)

Sissi – Die junge Kaiserin (Erma-Film)

Terminator: Dark Fate

Mittwoch, 25. August

Akte X – Staffel 10

Blutrote Hochzeit – Staffel 1 (BETA-Film)

Breeders – Staffel 1

Devs

Salamander – Staffel 1 (BETA-Film)

Freitag, 27. August

Maximilian – Das Spiel von Macht und Liebe (BETA-Film)

Volcano: Heißer als die Hölle

Was nützt die Liebe in Gedanken (BETA-Film)

Walk the Line

Wall Street (1987)

Wall Street: Geld schläft nicht

Disney+ Highlights im August

Buschpilot Käpt’n Balu, sein 12-jähriger Navigator Kit, seine Chefin Rebecca Cunningham und die restliche Crew geht auf Abenteuer. Dabei müssen sie gegen Luftpiraten kämpfen und Schätze suchen.

Die Staffel 1 von „Käpt’n Balu & seine tollkühne Crew” ist ab 4. August auf Disney+ verüfgbar.

Disney+ Original „What if…?“

In „What If…?“ wird das MCU auf den Kopf gestellt und die Handlung der Filme in eine völlig neue Richtung gelenkt. Die erste Zeichentrickserie der Marvel Studios konzentriert sich auf verschiedene Helden aus dem MCU und wartet mit einer Stimmenbesetzung auf, die eine Vielzahl von Stars umfasst, die ihre Rollen wiederaufnehmen.

Die Disney+ Original Serie „What if…?” startet ab 11. August exklusiv auf Disney+.

Staffel 2 „Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin“

Die zweite Staffel von „Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin“ setzt die Herkunftsgeschichte der kubanischen Amerikanerin und zukünftigen Führungspersönlichkeit Elena Cañero-Reed fort, als sie in die siebte Klasse kommt. Die Coming-of-Age-Serie und Familienkomödie, die mit Auszügen aus Elenas Tagebuch erzählt wird, folgt Elena durch die Höhen und Tiefen der Mittelschule, die sie auf den Weg zur Präsidentin der Vereinigten Staaten bringt.

Die zweite Staffel des Disney+ Originals „Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin“ ist ab 18. August exklusiv auf Disney+ verfügbar.

„Cruella“ für alle Abonennten

In Disneys Live-Action-Spielfilm „Cruella“ spielt Oscar-Gewinnerin Emma Stone („La La Land”) die Titelrolle. Dabei geht es um die rebellischen frühen Tage einer der notorischsten Schurkenfiguren der Kinogeschichte: die legendäre Cruella de Vil. Inmitten der 1970er Punk-Rock-Revolution in London folgt der Film der jungen, cleveren und kreativen Trickbetrügerin Estella, die fest entschlossen ist, eine erfolgreiche Designerin zu werden.

Emma Stone ist „Cruella“

Sie freundet sich mit einem jungen Diebespaar an, und gemeinsam schaffen sie es, sich auf den Londoner Straßen ein Leben aufzubauen. Eines Tages erregt Estellas außergewöhnliches Gespür für Mode die Aufmerksamkeit der Baroness von Hellman, einer Modelegende, gespielt von der zweifachen Oscar-Gewinnerin Emma Thompson („Sinn und Sinnlichkeit“). Ihre Verbindung setzt jedoch mehrere Ereignisse in Gang. Schließlich verwandelt sich Estella in die schillernde, unübersehbare und nach Rache dürstende Cruella.

„Cruella“ ist ab dem 27. August für alle Abonnenten auf Disney+ verfügbar. Zur Kritik von DIGITAL FERNSEHEN geht’s hier.

Disney+ Originals im August

Mittwoch, 4. August

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 2

Marvel Studios Legends – Staffel 1, Episoden 10-12

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 6

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 3

Walt Disney Animation Studios: „Kurzschluss“ Experimentalfilme – Staffel 2

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 13 + 14

Freitag, 6. August

Staffel-Finale: Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 8

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 15

Mittwoch, 11. August

Neustart: What If…? – Staffel 1, Episode 1

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 3

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 7

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 4

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 15 + 16

Freitag, 13. August

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 16

Mittwoch, 18. August

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 4

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 8

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 5

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Staffel 2

Tierisch gute Erziehung – Staffel 1

What If…? – Staffel 1, Episode 2

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 17 + 18

Mittwoch, 25. August

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 5

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 19 + 20

Disney Galerie / Star Wars: The Mandalorian – Staffel 2

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 9

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 6

What If…? – Staffel 1, Episode 3

Neue Katalog-Titel bei Disney+

Mittwoch, 4. August

Käpt’n Balu & seine tollkühne Crew – Staffel 1 (Disney)

Freitag, 27. August

Cruella (für alle Abonennten)

Mittwoch, 25. August

Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 11, 12, 16-18 (National Geographic)

When Sharks Attack – Staffel 6 (National Geographic)