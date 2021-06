Das bringt der Sommer bei Disney+

Anzeige

Disney+ bringt diesen Sommer eine Reihe von neuen Filmen, TV-Serien sowie Originals wie „Raya und der letzte Drache“, „Loki“ und „Soul“.

Disney+ hält diesen Sommer ein Angebot an neuen exklusiven Titeln parat. Dazu gehören unter anderem „Raya und der letzte Drache“, „Luca“ und der preisgekrönte Animationsfilm „Soul“. Außerdem wächst auch die Sammlung an kultigen Serien und Blockbustern.

Neue Titel für Familien

Bereits seit dem 4. Juni können Abonennten von Disney+ den Animationsfilm „Raya und der letzte Drache“ der Walt Disney Animation Studios sehen. Aber auch die Emmy-prämierte Anthologie-Serie „Genius: Aretha“ mit Cynthia Erivo kann gestreamt werden.

Darüber hinaus erscheint heute, am 9. Juni, die Marvel Studios Serie „Loki“ mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle. Aus dem Hause Disney und Pixar kommt zudem der neueste Animationsfilm „Luca“ exklusiv für Disney+ Abonnenten ab dem 18. Juni dazu. Auch die zweite Staffel der Star Original und LGBTQ+ Teenie-Dramaserie „Love, Victor“ ist dann verfügbar.

Und ab dem 25. Juni folgt dann die Disney+ Original Serie „Die geheime Benedict-Gesellschaft“ mit Emmy-Gewinner Tony Hale. Der Trailer dazu verschafft einen ersten Eindruck:

„Black Widow“ im Kino oder VIP-Bereich sehen

Weiter geht das Sommerprogramm mit der animierten Disney+ Original Serie „Monster bei der Arbeit“, die am 2. Juli erscheint. Kurze Zeit später, am 8. beziehungsweise am 9. Juli, kommt dann der Marvel Studios Blockbuster „Black Widow“ in die Kinos und in den VIP-Zugang auf Disney+. Am selben Tag feiert zudem die Disney+ Original Serie „Race to the Center of the Earth“ von National Geographic Premiere.

Mit „Jungle Cruise“ durch den Amazonas

Zudem wird ab 16. Juli die Disney+ Original Serie „Scott und Huutsch“ zum Streamen verfügbar sein und ab 23. Juli folgt die Animationsserie „Chip und Chap: Das Leben im Park“. Den Abschluss im Juli macht schließlich Disneys „Jungle Cruise“ mit einer Fahrt auf dem Amazonas. Der Film ist ab Freitag 30. Juli mit VIP-Zugang exklusiv auf Disney+ und ab 29. Juli in den Kinos zu sehen.

Im Trailer gibt es schon einen kurzen Einblick in den Film mit Emily Blunt („Mary Poppins‘ Rückkehr“) und Dwayne „The Rock“ Johnson („Jumanji – Willkommen im Dschungel“):

Titel im Spätsommer

Im August feiert die Marvel Studios Serie „What if…?“ Premiere. Und ab dem 27. August startet dann das Star Original „Das eine Wort: Feyenoord“, eine Dokumentationsserie, die hinter die Kulissen des niederländischen Fußballclubs Feyenoord schaut.

Das Abo bei Disney+ kostet 8,99 € pro Monat oder 89,90 € jährlich.