„Loki“: Neue Marvel-Serie startet heute bei Disney+

Mit „The Bad Batch“ gab es zuletzt ein neues Spinoff aus dem „Star Wars“-Universum – heute dürfen sich indes die Marvel-Fans freuen: Die Serie um Marvel-Antiheld „Loki“ geht heute bei Disney+ los.

Der charakterlich unausgeglichene Stiefbruder von Marvel-Held Thor bekommt ab dem heutigen 9. Juni eine eigene Bühne für seinen Schabernack – und dessen verheerende Konsequenzen. Streamingdienst Disney+ lässt die Fans allerdings – wie auch bei der „Star Wars“-Hitserie „The Mandalorian“ – nach jeder Folge eine Woche auf neuen Stoff warten: Die sechste Episode der ersten Staffel von „Loki“ mit Tom Hiddleston in der namensgebenden Hauptrolle ist somit erst am 14. Juli zu sehen.

In dem neuen Serienformat aus dem Marvel-Universum geben sich auch Hollywood-Spaßvogel Owen Wilson und der oscarnominierte Brite Richard E. Grant die Ehre. Die Handlung von „Loki“ ist nach den Geschehnissen von „Avengers: Endgame“ in einer alternativen Zeitlinie angesiedelt. Dort muss sich der Titelheld vor einer Art interdimensionalen Behörde dafür verantworten, seine Ursprungsrealität zerstört zu haben. Dem Schlitzohr wird dementsprechend nichts geringeres aufgebürdet, als sein Universum wieder in funktionstüchtigem Zustand zu hinterlassen.

Release-Termine für die erste Staffel von „Loki“

Folge 1: 9. Juni

Folge 2: 16. Juni

Folge 3: 23. Juni

Folge 4: 30. Juni

Folge 5: 7. Juli

Folge 6: 14. Juli

