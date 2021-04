Das sind die Sky Highlights Anfang Mai

Anzeige

Sky hat die Programmtipps für die kommenden zwei Mai-Wochen veröffentlicht. Mit dabei ist unter anderem der jüngste Film von Clint Eastwood.

In „Der Fall Richard Jewell“ inszeniert Hollywood-Legende Clint Eastwood die wahre Geschichte des Wachmanns Richard Jewell mit Starbesetzung. Dieser entdeckte bei den Olympischen Spielen 1996 eine Bombe und wurde daraufhin selbst als Attentäter verdächtigt. In den Hauptrollen gibt es etwa Kathy Bates, die für ihre Rolle eine Oscar-Nominierung erhielt, und Sam Rockwell zu sehen. Ab dem 8. Mai gibt es das Drama bei Sky zu sehen.

Starbesetzung verspricht auch der Film „Out of Play – Der Weg zurück“, der ab dem 15. Mai bei Sky gestreamt werden kann. Darin spielt Ben Affleck einen ehemaligen Basketball-Star, der der Alkoholsucht verfallen ist und nun noch einmal die Mannschaft seiner Uni coachen soll.

Neue Sky Originals

Auch im Serienbereich kündigt Sky derweil verschiedene Programmtipps an. Darunter etwa das neue Sky Original „Intergalactic“. Die Sci-Fi-Serie erzählt von einer jungen Polizistin, die nach einem Komplott verbannt wird. Beim Gefangenentransport gerät sie jedoch mitten in eine Meuterei im All. Ab dem 6. Mai startet die Serie.

Ein weiteres Sky Original kommt zudem aus England. Die erste Staffel von „Code 404“ dreht sich rund um einen verstorbenen Cop, der mit künstlicher Intelligenz wieder zum Leben erweckt wird, aber fehleranfällig ist. Start ist am 11. Mai auf Sky Comedy.

Alle genannten Filme sind verfügbar auf Abruf und über Sky Q, Sky Go und Sky Ticket.

Sky Filmpremieren

The Fanatic: ab 1. Mai

Disturbing the PEace: ab 7. Mai

Der Fall Richard Jewell: ab 8. Mai

Harriet – Der Weg in die Freiheit: ab 10. Mai

Trauma Center: ab 14. Mai

Out of Play – Der Weg zurück: ab 15. Mai

Die schönste Zeit unseres Lebens: ab 17. Mai

Sky Serienstarts und Showhighlights

Intergalactic: ab 6. Mai

Killer Siblings – Mörderische Geschwister: ab 11. Mai (Sky Crime)

Code 404: ab 11. Mai (Sky Comedy)

The Mopes: ab 11. Mai (TNT Serie)

Wynonna Earp, Staffel 4b: ab 13. Mai (Syfy)

Il Cacciatore – The Hunter, Staffel 1+2: ab 15. Mai (Spiegel Geschichte)

City on a Hill, Staffel 2: ab 18. Mai

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.