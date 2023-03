DAZN: Deutsches Boxen und Kampfsport-Wahnsinn mit McGregor und Anthony Joshua

Anzeige

DAZN ruft großspurig den Kampfsport-Wahnsinn aus: Mit dabei sind Anthony Joshua, das UFC-Comeback von Connor McGregor und seit kurzem auch deutsches Boxen.

DAZN bringt die besten Kämpfer dieser Generation zu den Fans. In den nächsten Wochen will man so seine Position als Nummer-1-Destination für den spannenden Kampfsport in Deutschland, Österreich und der Schweiz festigen. Kampfsport-Fans bekommen auf DAZN ab dem 5. März ein Kampfsport-Highlight nach dem anderen zu sehen. UFC, inklusive Conor McGregor, die PFL, die neu gegründete PFL Europe, deutsches Boxen und auch Anthony Joshua ist zurück im Boxring – alles live und exklusiv.

UFC 286 aus London im März

In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag (4./5. März) feiert die UFC-Legende Jon Jones sein spektakuläres Comeback gegen Ciryl Gane bei UFC 285. Jones kämpft erstmals seit dem 9. Februar 2020 und wird sein Schwergewichtsdebüt gegen den ehemaligen Interims-Champion Gane geben. Nur zwei Wochen später findet das nächste „Numbered Event“ der UFC statt. In London verteidigt Leon Edwards seinen Weltergewichts-Titel gegen niemand geringeren als Kamaru Usman.

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin sowie zwei UFC-Kracher im April

Anthony Joshua ist durch einen umfangreichen Exklusiv-Deal auf Jahre mit DAZN verbunden, hat nur leider zuletzt etwas zu häufig einen auf die Glocke bekommen. Bildquelle: DAZN

Im April geht es dann mit Schwergewichtsboxen weiter. Direkt am 1. April besteigt Anthony Joshua erstmals nach seinen zwei Niederlagen gegen Oleksandr Usyk wieder den Ring und will gegen Jermaine Franklin zu alter Stärke zurückfinden. DAZN überträgt den Kampfabend aus der 02 Arena in London live. Darüber hinaus fiebern MMA-Fans im April auf UFC 287 mit dem Rückkampf zwischen Alex Pereira und Israel Adesanya hin. Nur eine Woche später tritt Publikumsliebling Max Holloway bei einer UFC-Fight-Night gegen den aufstrebenden Kämpfer Arnold Allen an.

Deutsches Boxen hat eine neue Heimat bei DAZN

Im Mai treffen bei UFC 288 mit Charles Oliveira und Beneil Dariush, die Nummer 2 und 3 ihrer Gewichtsklasse aufeinander (7. Mai). Auch deutsches Boxen gibt es dann wieder bei DAZN. Am 13. Mai steigt in Offenbach ein Box-Event, bei dem unter anderen Sarah Bormann und Leon Bauer in den Ring steigen. Zusammen mit dem Box-Promoter Rainer Gottwald (auch bekannt aus „Promi Big Brother“) zeigt der Sportstreamingdienst seit kurzem deutsche Box-Events. Im Februar startete die Zusammenarbeit mit einem Box-Abend in der Stuttgarter Porsche, wo Altstar und Steuersünder Felix Sturm beispielsweise zum Einsatz kam.

Conor McGregor-Comeback Ende Mai

Ende Mai hat das lange Warten der Fans dann ein Ende. Conor McGregor ist zurück im UFC-Kosmos. In der 31. Staffel der hauseigenen Serie „The Ultimate Fighter“ gibt „The Notorious“ sein Comeback als Coach. DAZN überträgt jede Woche eine Folge, die auf den mit Spannung erwarteten Kampf zwischen McGregor und Michael Chandler später im Jahr hinleiten soll.

Eine Übersicht der nächsten Live-Box-Kämpfe bietet DAZN übrigens unter diesem Link.

Mit Material von DAZN

Bildquelle: df-dazn-aj: DAZN

Boxen: © YariK - stock.adobe.com