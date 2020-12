„Der Herr der Ringe“-Serie: Amazon gibt Cast bekannt

Anzeige

Amazon Studios veröffentlicht die Namen von zwanzig weiteren Darstellern der „Der Herr der Ringe“-Serien-Adaption, die gerade in Neuseeland gedreht wird.

Die Produktion einer „Der Herr der Ringe“-Serie auf Basis des Fantasy-Epos‘ von J.R.R. Tolkien ist in vollem Gange. Nach dem ersten Schwung im Januar dieses Jahres gibt Amazon Studios endlich die Namen von zwanzig weiteren Cast-Mitgliedern bekannt. Momentan wird die Amazon Original Serienproduktion in der atemberaubenden und abwechslungsreichen Landschaftskulisse Neuseelands gedreht. Wie auch schon in der „Der Herr der Ringe“-Filmreihe eignet sich das andere Ende der Welt ausgezeichnet, um in unbekannte Facetten Mittelerdes einzutauchen. Showrunner und Executive Producer sind J.D. Payne und Patrick McKay. Die in Mittelerde angesiedelte Serienadaption wird neue Handlungsstränge erkunden, die dem ersten Ring-Trilogie-Roman „Die Gefährten“ von J.R.R. Tolkien vorausgehen.

Zu den neuen Cast-Mitgliedern der „Der Herr der Ringe“-Serienadaption zählen sowohl Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry und Ian Blackburn, als auch Kip Chapman, Anthony Crum und Maxine Cunliffe. Weitere Rollen übernehmen einerseits Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry und Thusitha Jayasundera, andererseits Fabian McCallum, Simon Merrells und Geoff Morrell. Zusätzlich schlüpfen Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker und Sara Zwangobani in diverse Rollen. Der zusätzliche Cast stammt aus fünf verschiedenen Ländern. Blackburn, Chapman, Crum, Cunliffe, Tait, Tarrant und Wadham sind aus Neuseeland. Weiterhin stammt die internationale Besetzung aus Australien, Sri Lanka, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

Amazon Original „Der Herr der Ringe“-Serien-Adaption: Cast seit Januar 2020

Zur bereits im Vorfeld enthüllten Besetzung gehören Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge,Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova und Ema Horvath. Darüber hinaus werden Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin sowie Sophia Nomvete Mittelerde-Charaktere verkörpern. Ebenfalls bestätigt sind außerdem Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers und Daniel Weyman.