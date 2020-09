Deutsche Film-Highlights ab heute bei Disney+

Anzeige

Im Herbstprogramm bei Disney Plus sind bald deutsche Film-Highlights für die ganze Familie zu sehen.

Ab heute startet Disney Plus ein bunt gemischtes Programm aus Filmen für Kinder und Jugendliche mit deutschen Produktionen: Beide Teile des Pferdeabenteuers „Ostwind“ sind ab 25. September genauso wie beide Teile der Realverfilmung von „Wicke und die starken Männer“ bei Disney+ zu sehen. Anfang Oktober am 9. folgen dann alle vier Realverfilmungen der „Fünf Freunde“. Altersgerechten Grusel zu Halloween zeigt Disney+ dann ab 30. Oktober mit beiden Filmen der „Burg Schreckenstein“, „Hui Buh, das Schlossgespenst“ mit einem animierten Michael Bullyy Herbig in der Hauptrolle und „Das kleine Gespenst“.

In „Ostwind – Zusammen sind wir frei“ entdeckt die Sitzenbleiberin Mika (Hanna Binke) durch den wilden Hengst Ostwind ihre Leidenschaft für Pferde – sie versteht sogar ihre Sprache. Auch in der Fortsetzung dreht sich alles um den schwarzen Hengst, der ein Geheimnis zu haben scheint. „Wickie und die starken Männer“ dürften die älteren Zuschauer noch als Zeichentrickserie aus ihrer Kindheit kennen – als in der Realverfilmung alle Kinder aus seinem Dorf Flake von Räubern mit Drachenmasken entführt werden, muss sich der ängstliche Wikingerjunge Wickie (Jonas Hämmerle) ganz schnell etwas einfallen lassen. Im ersten Teil verbringen die „Fünf Freunde“ George (Valeria Eisenbart), Julian (Quirin Oettl), Dick (Justus Schlingensiepen), Anne (Neele Marie Nickel) und Timmy, der Hund, zum ersten Mal ihre Ferien zusammen – schon schlittern sie in ein aufregendes Abenteuer.

„Burg Schreckenstein“ erzählt die Geschichte einer Rivalität zwischen dem Jungen-Internat Burg Schreckenstein und dem Mädchen-Internat Rosenfels – werden sie es mit den jeweils anderen unter einem Dach zum Burgfest aushalten? Mit gespenstischen Dingen geht es dagegen in „Hui Buh“ und „Das kleine Gespenst“ zu, in denen sich die Geister nach weltlichen Dingen sehnen.

Deutsche Film-Highlights auf Disney+ in der Übersicht

Ab 25. September

„Ostwind – Zusammen sind wir frei“

„Ostwind 2“

„Wickie und die starken Männer“

„Wickie auf großer Fahrt“

Ab 9. Oktober

„Fünf Freunde“ 1-4

Ab 30. Oktober

„Burg Schreckenstein“ 1+2

„Hui Buh, das Schlossgespenst“

„Das kleine Gespenst“