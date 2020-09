Sky Cinema Pop-Up Channel geht Freitag auf Sendung

Anzeige

Zur Premiere von „Jumanji: The Next Level“ zeigt Sky die aktuellsten Kinoblockbuster und weitere Filme mit Ex-Wrestler und Hollywood-Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson in einem Pop-up Channel.

Der Hühne mit dem strahlenden Grinsen ist aus Hollywood nicht mehr wegzudenken: Dwaye Johnson landete einen Kinohit nach dem nächsten. Anlässlich seiner Hauptrolle in der TV-Premiere von „Jumanji: The Next Level“ widmet Sky Cinema Dwayne Johnson ab Freitag, 4. September bis Donnerstag, 10. September einen eigenen Pop-up Channel mit zahlreichen seiner Filme rund um die Uhr.

Bei „Jumanji: The Next Level“ klingelten die deutschen Kinokassen sogar noch mehr als bei seinem Vorgänger „Jumanji: Welcome to the Jungle“: Allein in Deutschland sahen sich 2,5 Millionen Kinobesucher den Actionstreifen an (wobei es durch die Pandemie auch lange kaum etwas anderes zu sehen gab). Im abgewandelten Remake des Kultfilms aus den 80ern stürzen sich das Comedy-Starensemble aus Jack Black, Kevin Heart, Karren Gillen und Dwayne Johnson auch in der Fortsetzung als Video-Spiel-Avatare in ein Dschungelabenteuer. Sky zeigt „Jumanji: The Next Level“ am 4. September in einer exklusiven TV-Premiere.

Weitere Filme mit Dwayne Johnson zeigt der Pop-up Channel Sky Cinema „Dwayne Johnson“ wie das Spin-Off „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ sowie die auf wahren Begebenheiten beruhende Wrestlering-Biographie „Fighting with my Family“. Außerdem gibt es jede Menge Action in Blockbustern wie „San Andreas“ und „Faster“, „Die Reise zur geheimnisvollen Insel“, 2Snitch – Ein riskanter Deal“, „Walking Tall – Auf eigene Faust“ zu sehen. Den Startschuss seiner Hollywood-Karriere gab jedoch sein kurzes Debüt als Scorpion King in „Die Mumie kehrt zurück“ 2001.

Der Pop-up Channel Sky Cinema Dwayne Johnson läuft von 4. bis 10. September und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Special. Die Dwayne-Johnson-Hits über Sky Q und mit dem Streamingdienst Sky Ticket auch jederzeit abrufbar. Die TV-Premiere von „Jumanji: The Next Level“ steht außerdem bei Sky Q auch in UHD-Qualität zur Verfügung.