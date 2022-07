Disney+ im August 2022: Neue Star-Wars-Serie „Andor“ und mehr

Anzeige

Disney+ startet im August so einige neue Filme und Serien. „Star Wars“-Fans dürften sich besonders auf die neue Serie „Andor“ freuen, die sich rund um den Rebellen-Agenten Cassian Andor (Diego Luna) dreht, der Filmkennern schon aus Gareth Edwards „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016) bekannt sein dürfte.

Die Serie „Andor“ erkundet die Star Wars-Galaxie aus einer neuen Perspektive und konzentriert sich auf Cassian Andors Reise, die ihn entdecken lässt, was er bewirken kann. Sie erzählt die Geschichte der aufkeimenden Rebellion gegen das Imperium und wie Menschen und Planeten darin verwickelt wurden. Es ist eine Ära voller Gefahren, Täuschungen und Intrigen, in der Cassian den Weg einschlägt, der ihn zum Rebellenhelden machen soll. Die Serie startet am 31. August exklusiv auf Disney+.

Diese Inhalte starten noch im August auf Disney+

3. August

„Bob’s Burgers – Staffel 12“

Pixar’s „Lightyear“

5. August

„Prey“ (Sci-Fi-Actioner im Predator-Universum)

„Lego Star Wars Sommerurlaub“

10. August

„Ich bin Groot“ (Marvel-Kurzfilmreihe)

12. August

„Not Okay“ (schwarzhumorige Social-Media-Satire)

17. August

„She-Hulk – Die Anwältin (Staffel 1 der neuen Marvel-Serie)

„American Horror Story: Double Feature – Staffel 10“

19. August

„Fire Island“ (Multikulti-Liebeskomödie)

31. August

„Andor“ (die neue Star-Wars-Serie)

„Snowdrop“ (südkoreanische Dramaserie)

Quelle: Disney

