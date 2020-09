Die Oktober-Highlights bei MagentaTV

Anzeige

Für den Monat Oktober kündigt MagentaTV unter anderem die Premiere einer preisgekrönten türkischen Serie an.

„Ein guter Mensch“, so der Titel der Serie, erzählt vom Rachefeldzug des ehemaligen Gerichtsschreibers Agâh Beyoğlu. Dieser leidet an Demenz und will frühere Verbrechen rächen, bevor er sich nicht mehr daran erinnern kann. Das Format wurde ursprünglich für den türkischen Sender Puhu TV produziert. Hauptdarsteller Haluk Bilginer erhielt für seine Leistung den International Emmy. In der MagentaTV-Megathek können Kunden alle zwölf Folgen ab dem 8. Oktober streamen.

Am 14. Oktober feiert außerdem die australische Krimi-Serie „The Gloaming“ ihre Premiere bei MagentaTV. Die achtteilige Serie dreht sich um den Mord an einer älteren Dame in Tasmanien. Nach und nach erschließen sich die Hintergründe und Motive der Tat, als man die Suche nach dem Mörder eröffnet. Ab dem Starttermin veröffentlicht MagentaTV wöchentlich neue Episoden.

Bereits am 5. Oktober gibt es außerdem noch die vorerst finale Episode der 10. Staffel von „The Walking Dead“ zu sehen. Nach Ausstrahlung ist die Folge ebenfalls in der Megathek abrufbar, wie die Telekom ankündigt. Fans mussten aufgrund der coronabedingten Verschiebungen seit April auf das Finale warten. Im kommenden Jahr sollen sechs weitere Bonusfolgen für Staffel 10 produziert werden.