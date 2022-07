Die Sky Highlights im Juli: Neue Serienstaffeln und aktuelle Blockbuster

Anzeige

Im Juli kann man bei Sky unter anderem den Marvel-Superheldenfilm „Spider-Man: No Way Home“ und neue Serien streamen.

Direkt ab dem 1. Juli wird es blutig bei Sky: Dann startet mit „Halloween Kills“ der neueste Teil um den Serienmörder Michael Myers. Der Film lief vergangenen Herbst in den Kinos. Mitte des Monats kommen außerdem unter anderem das Superhelden-Spektakel „Spider-Man: No Way Home“ (hier geht’s zur Kritik von DIGITAL FERNSEHEN) und die deutsche, prominent besetzte Literaturverfilmung „Schachnovelle“ hinzu.

Im Serienbereich starten diesen Monat ebenfalls zahlreiche neue Titel bei Sky. So kann man etwa ab dem 19. Juli die erste Staffel der neuen italienischen Knast-Serie „Il Re“ sehen. Außerdem gibt es unter anderem neue Folgen von „Barry“ und „Black Lake“ bei Sky zum Streamen.

Serien, Shows und Dokus bei Sky im Juli

Barry S3 (6.7.)

Queen of Speed (8.7.)

Monkey Life S11 (9.7.)

Killer Siblings – Mörderische Geschwister S3 (12.7.)

Jerrod Carmichael: Rothaniel (15.7.)

Mutter Teresa – Um der Liebe Gottes willen? (15.7.)

Il Re S1 (19.7.)

22. Juli – Die Schüsse von München (21.7.)

The Baby S1 (21.7.)

Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off (22.7.)

The Staircase S1 (dt.) (22.7.)

Black Lake S3 (27.7.)

9-1-1: Lone Star S3B (27.7.)

Bill Maher #adulting (29.7

Filme bei Sky im Juli

Halloween Kills (1.7.)

Apex (2.7.)

Online für Anfänger (4.7.)

Abseits des Lebens (6.7.)

Clifford – Der große rote Hund (8.7.)

Lass ihn gehen (9.7.)

Never Back Down: Revolt (11.7.)

Spider-Man: No Way Home (15.7.)

Schachnovelle (16.7.)

Die in a Gunfight (18.7.)

Dear Evan Hansen (20.7.)

Es ist nur eine Phase, Hase (22.7.)

Stillwater – Gegen jeden Verdacht (23.7.)

Bis an die Grenze (25.7.)

Die Addams Family 2 (29.7.)

Killing Field (30.7

