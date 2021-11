„Disney+ Day“: Morgen ist es soweit – diese Serien sind dabei

Anzeige

Bei Streamingdienst Disney+ wird morgen der „Disney+ Day“ zelebriert: Diverse Filme und Specials stehen zur Feier des Tages auf dem Programm. Und auch im Serien-Bereich wird es Neues geben.

Die Faszination an der Welt im Allgemeinen und ihren kleinen Wundern im Speziellen will die National Geographic Serie „The World According To Jeff Goldblum“ wecken. Hierin entdeckt der „Jurassic Park“- und „Thor – Tag der Entscheidung“-Darsteller viele tolle Alltagsdinge, die man vielleicht auch schon einmal selbst ausprobieren wollte, sich aber nie getraut hat. Oder die man noch gar nicht kennt. Die ersten fünf Episoden der zweiten Staffel sorgen ab dem Disney+ Day bei den Zuschauern für neue Interessen und viel Sympathien.

„Dopesick“ kommt am „Disney+ Day“ zu Star

Mit Michael Keaton begibt sich noch ein weiterer Altstar auf einen Augen-öffnenden Trip. In der exklusiven Dramaserie „Dopesick“ erkundet der ehemalige „Batman“-Darsteller in der Rolle des Dr. Samuel Finnix Amerikas Opioid-Krise vom verursachenden Pharmakonzern bis hin zur Drogenvollzugsbehörde DEA. Die seit 2000 bis in die Gegenwart reichenden Folgen dieses Pharma-Skandals rücken die Serie nicht nur beängstigend nah an die Realität, sondern machen sie auch unglaublich spannend. Die Serie wird als Teil des allgemeinen Unterhaltungsangebots von Star veröffentlicht, der sechsten Welt auf Disney+, die vornehmlich erwachsene Inhalte bietet, wie etwa die erfolgreiche Kultserie „The Walking Dead“ samt der neuen Episoden oder auch die Spin-Off-Serie „American Horror Stories“.

Außer Frage steht, dass der 12. November brillante und exklusive Unterhaltung für alle Disney-Fans bieten wird und daher mit einem dicken Punkt samt zweier Mäuseohren im Jahres-Kalender markiert werden sollte.

Disney+ zum Sonderpreis

Wer zum Disney+ Day erstmals ein Abonnement beim Streamingdienst abschließen möchte oder seine brachen Account reaktiviert, kommt in den Genuss einer besonderen Rabatt-Aktion: Wer noch bis zum 14. November eine Monatsmitgliedschaft bucht, erhält diese für 1,99 Euro statt der üblichen 8,99 Euro. Im Folgemonat läuft das Abonnement dann zum gewohnten Preis weiter.

