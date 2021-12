Disney+ Highlights im Januar mit „Eternals“ und Encanto“

Anzeige

Der Dezember und Januar halten bei Disney+ unter anderem Marvel’s „Eternals“ mit Angelina Jolie sowie den jüngsten Animationsfilm „Encanto“ bereit.

In dem Marvel-Blockbuster „Eternals“ müssen sich die göttlichen, titelgebenden Eternals den monströsen Deviants stellen, die die Erde bedrohen. Ab dem 12. Januar können Disney+ Kunden den Superheldenfilm streamen. Bereits eine Woche vorher startet auf der Streaming-Plattform zudem ein weiterer Film, der erst kürzlich auf der großen Leinwand zu sehen war. In dem Horrorfilm „Antlers“ wird eine Kleinstadt von mystischen Kreaturen heimgesucht. Oscar-Preisträger Guillermo del Toro („Nightmare Alley“) hat den Film produziert. Ab dem 5. Januar ist er im Disney+ Abo im Star-Bereich enthalten.

Familienfreundlicher geht es derweil in dem jüngsten Disney-Animationsfilm „Encanto“ zur Sache, der aktuell noch in den Kinos zu sehen ist. Der Familienfilm spielt in einem magischen Anwesen in den Bergen Kolumbiens, wo die Mitglieder der Familie Madrigal besondere Fähigkeiten hüten. Für „Encanto“ muss man sich nicht einmal bis Januar gedulden: Der Animationsfilm steht nämlich bereits zum Jahresende ab dem 24. Dezember zum Streamen zur Verfügung.

Als weitere Highlights kündigt Disney die zweite Staffel der Serie „Big Sky“ (ab 5. Januar bei Disney+ Star), die Serie „Queens“ (ab 19. Januar) sowie die animierte Original Serie „Marvel’s Hit-Monkey“ (ab 26. Januar).

Weitere Disney+ Neustarts

12. Januar

+ The Most Dangerous Animal of All (Star)

19. Januar

+ Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-Of zu Hawkeye (Disney+ Original)

+ The World According to Jeff Goldblum – Neue Folgen der 2. Staffel (Disney+ Original)

26. Januar

+ Insanity (Original Serie LATAM / Star)

Neue Disney+ Katalogtitel

5. Januar

+ Dave – Staffel 2 (Star)

+ Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 1 (National Geographic)

7. Januar

+ Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) (Star)

+ Can You Ever Forgive Me? (Star)

+ Marley & Ich (Star)

+ Tagebuch eines Skandals (Star)

+ Nicht auflegen! (Star)

12. Januar

+ Touch – Staffel 1&2 (Star)

14. Januar

+ Kalender Girls (Star)

+ Date Night – Gangster für eine Nacht (Star)

+ Glass (Star)

+ Shape of Water – Das Flüstern des Wassers (Star)

+ Stan & Ollie (Star)

19. Januar

+ Family Guy – Staffel 19 (Star)

21. Januar

+ Believeland (ESPN / Star)

+ The Birth of Big Air (ESPN / Star)

+ Catholics vs. Convicts (ESPN / Star)

+ Elway to Marino (ESPN / Star)

+ Fernando Nation (ESPN / Star)

+ Four Days in October (ESPN / Star)

+ Free Spirits (ESPN / Star)

+ The Gospel According to Mac (ESPN / Star)

+ Guru of go (ESPN / Star)

+ The Hate U Give (Star)

+ Hot Tub: Der Whirlpool… Ist ’ne Verdammte Zeitmaschine! (Star)

+ Into the Wind (ESPN / Star)

+ King’s Ransom (ESPN / Star)

+ The Legend of Jimmy the Greek (ESPN / Star)

+ Playing for the Mob (ESPN / Star)

+ SEC Storied: Herschel (ESPN / Star)

+ Trojan War (ESPN / Star)

+ Youngstown Boys (ESPN / Star)

26. Januar

+ M*A*S*H – Staffel 1-11 (Star)

28. Januar

+ 28 Days Later (Star)

+ 28 Weeks Later (Star)

+ Red Sparrow (Star)

+ The Sixth Sense (Star)

+ Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Star)

Quelle: Disney