Disney+ im Februar 2023 mit „Black Panther: Wakanda Forever“

Anzeige

Diesen Februar kommmt der Marvel-Blockbuster „Black Panther: Wakanda Forever“ zu Disney+. Auch für den Valentinstag hat der Streamingdienst ein Programm zusammen gestellt.

Anzeige

Disney+ preist seine Valentinstag-Sammlung für alle Romantiker an, die sich auf die Liebe einstimmen wollen… aber auch für diejenigen, die gerade genug davon haben, mit Filmen über Frauen-Freundschaften, herausfordernde Beziehungen, das Feiern der eigenen Unabhängigkeit und über einen Anti-Superhelden. Nicht zu vergessen ist die Marvel-Kinoproduktion „Black Panther: Wakanda Forever“, die im Februar auf Disney+ startet.

„Reservation Dogs“, Staffel 2

In „Reservation Dogs“ geht es um die Abenteuer von vier indigenen Jugendlichen im ländlichen Oklahoma, die klauen, rauben und sparen, um in das exotische, mysteriöse und weit entfernte Kalifornien zu gelangen. Das ebenfalls indigene kreative Team dieser Show hat eine zweite Staffel produziert, die am 1. Februar exklusiv auf Disney+ an den Start geht.

„Black Panther: Wakanda Forever“

Foto: The Walt Disney Company Germany – Schauspielerin Letita Wright tritt in „Black Panther: Wakanda Forever“ als Shuri auf

Königin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) und die mächtigen Dora Milaje (u.a. Florence Kasumba) müssen nach dem Tod des geliebten Königs T’Challa ihre Nation vor übergriffigen Weltmächten schützen. Mit vereinten Kräften und tatkräftiger Unterstützung von Elitekriegerin Nakia (Lupita Nyong’o) und Everett K. Ross (Martin Freeman) suchen die Helden nach neuen Wegen, um das nächste Kapitel für das Königreich Wakanda aufzuschlagen. „Black Panther: Wakanda Forever“ steht auf Disney+ ab dem 1. Februar zum Streamen bereit.

„Die Prouds: Lauter und trauter“, Staffel 2

„Die Prouds: Lauter und trauter“ dreht sich um die Abenteuer und Herausforderungen im Leben der gerade 14 Jahre alt gewordenen Penny Proud. Die 2020er halten eine neue Karriere für Mama Trudy, noch verrücktere Träume für Papa Oscar und neue Herausforderungen für Penny bereit, einschließlich einer sozial aufgeschlossenen Nachbarin, die denkt, dass sie ihr eine Menge beibringen kann. Außerdem muss Penny sich mit mobbenden Influencern herumschlagen und natürlich mit ihren eigenen Teenie-Hormonen. Die zweite Staffel von „Die Prouds: Lauter und trauter“ ist ab dem 1. Februar exklusiv auf Disney+ verfügbar.

„Bleach: Thousand-Year Blood War“

Als ein neuer Feind auftaucht, stürzt sich der stellvertretende Todesgott Ichigo Kurosaki mit seinem Zanpakutō zurück auf das Schlachtfeld, um den Bedürftigen zu helfen. Die japanische Anime-Serie stellt Disney+ exklusiv zum 15. Februar im Stream bereit.

Das Valentistagsprogramm bei Disney+ (alle Titel schon jetzt verfügbar):

„Gone Girl“ (Film)

„Tell Me Lies“ (komplette Serie)

„Unter der Sonne der Toskana“ (Film)

„Rache ist sexy“ (Film)

„Romy und Michele – Alle Macht den Blonden“ (Film)

„Der grosse Trip – Wild“ (Film)

„Golden Girls“ (komplette Serie)

„Cheetah Girls und der Songcontest“ (Film)

„Deadpool“ (Film)

„Deadpool 2“ (Film)

Weitere Neustarts im Februar auf Disney+:

„Köche in der Wildnis“, Staffel 1 – ab 1. Februar

„Dug Tage: Carls Date“ (Pixar) – ab 10. Februar

„Marvel Studios Legends“, Staffel 2, Episoden 27-29 – ab 10. Februar

„Death in the Dorms“, Staffel 1 – ab 15. Februar

„American Dad“, Staffel 18 – ab 22. Februar

„Bruiser“ – ab 24. Februar

Neue Katalog-Titel im Februar auf Disney+:

„Königreich des Polarwolfs“, Staffel 1 (National Geographic) – ab 1. Februar

„Ghost Rider“ – ab 3. Februar

„Hitlers letzter Widerstand“, Staffel 1 (National Geographic) – ab 8. Februar

„Nordkorea hautnah: Die Kim-Dynastie“ (National Geographic) – ab 10. Februar

„L.A. Confidential“ – ab 10. Februar

„Bleach“, Staffel 1-16 – ab 15. Februar

„Knight and Day“ – ab 17. Februar

„Baymax und Mochi“, Staffel 1 – ab 22. Februar

„The A Word“, Staffel 1-3 – ab 22. Februar

„Europas verborgene Naturwunder“, Staffel 1 (National Geographic) – ab 22. Februar

„Love Vegas“ – ab 24. Februar

Quelle: Disney+