Disney+ November-Neuigkeiten mit den Muppets, Simpsons, Star Wars und Co.

Disney+ startet diesen Monat überdurchscnittlich viele neue Inhalte, wie zum Beispiel eine neue „Muppets“-Serie, weitere neue „Mandalorian“-Folgen und einer aktualisierten und sehr andersartigen Version des berühmt, berüchtigten „Star Wars – Holliday Specials“.

Den Anfang macht noch diese Woche „Und jetzt: Die Muppets!“, eine Streamingserie darüber, wie die Muppets eine Streamingserie machen, dazu die zweite Folge der neuen „The Mandalorian“, oder auch „The Greatest Showman“, ein Musical aus dem Jahr 2018 mit Hugh Jackman in der Hauptrolle – inspiriert vom Leben von P. T. Barnum (alle ab 6. November).

Im üblichen Wochenrhythmus geht es immer freitags mit neuen Inhalten weiter, ehe jedoch am Dienstag, den 17. November dieses ungeschriebene Gesetz gebrochen wird. Und wöfür? Für eine neue Version des „Star Wars – Holliday Specials“. Jedoch nicht das amerikanische Fernseh-Spezial aus dem Jahr 1978, das für seine unfreiwillig, skurril-peinliche Art berühmt berüchtigt ist und unter anderem mit einem IMDb-Rating von 2.1 von 10 möglichen Punkten „glänzt“, sondern eine mit den aktuellen Figuren besetzte Lego-Version. Hört sich danach an, als ob man drauf und dran ist, den Bewertungsminusrekord des Orginals anfechten zu wollen. Es könnte sich aufgrund der parodistischen Freiheiten in Anbetracht der ebenfalls recht unsäglichen neuen Trilogie aber auch als eine Art Geheimtipp herausstellen.

Die eherne Regel des Aufschalt-Freitags wird gleich am 18. November noch einmal gebrochen. Diesmal anlässlich des Geburtstags von Mickey Mouse. Zum 92. gibt es „Die wunderbare Welt von Micky Maus“: Eine neue, aber ziemlich klassisch animierte Kurzfilm-Serie, deren erste beiden Episoden zum Start verfügbar sein werden.

Dann brennt Disney+ ab dem 20. November ein kleines deutsches Film-Feuerwerk ab, mit der „Edelstein“-Trilogie und zwei „Sams“-Filmen. Außerdem startet in dieser Woche noch die Doku-Reihe „Marvels 616“, bei der es unter anderem um die Entdeckung der „vergessenen“ Charaktere von Marvel gehen wird.

Ende des Monats kommt auch noch die 31. Staffel der „Simpsons“ zu Disney+. Abschließend nun noch einmal alle neuen Inhalte des Monats November im Überblick:

6. November

Feindselige Erde – Anpassen oder sterben (Staffel 1) – National Geographic

Onward: Keine halben Sachen

Runaways (Staffel 2)

Sei fancy mit Nancy Clancy! (Staffel 1)

NEUSTART: Und jetzt: Die Muppets! (Staffel 1, alle Episoden)

Und jetzt: Die Muppets! (Staffel 1, alle Episoden) Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 8: „Nick Cannon”

Die Helden der Nation – Episode 6: „Der Erste”

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 7: „Das Dummy-Ei”

Ein Tag bei Disney – Episode 49: „Leslie Evans: Senior R&D Imagineer”

The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 10”

13. November

Greatest Showman

Mein Geist rockt! (Staffel 1)

NEUSTART: Erde an Ned (Start Staffel 1)

NEUSTART: Seltsam, aber wahr (Staffel 3, alle Episoden)

STAFFELFINALE: Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 8: „Grace, das Gorilla-Baby"

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 8: „Grace, das Gorilla-Baby“ Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 9: „Ashley Tisdale”

Die Helden der Nation – Episode 7: „Der Countdown”

Ein Tag bei Disney – Episode 50: „Mark Gonzales: Ingenieur für Dampfzüge”

The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 11”

17. November

NEUSTART: Lego Star Wars Holiday Special

18. November

NEUSTART: Die wunderbare Welt von Micky Maus – Episode 1: „Der völlig verrückte Einkauf” und Episode 2: „Käse-Cowboys“

20. November

Baymax – Robowabohu in Serie (Staffel 2)

Elfen helfen – Bahn frei für Santa Claus

Elfen helfen – Weihnachten

Elfen helfen: Mission „Santa“

Prinzessin Lillifee und das kleine Einhorn

Rubinrot (Edelstein-Trilogie Teil 1)

Saphirblau (Edelstein-Trilogie Teil 2)

Smaragdgrün (Edelstein-Trilogie Teil 3)

Sams im Glück

Sams in Gefahr

Once Upon A Time In Wonderland (Staffel 1)

Ultimate Airport Dubai (Staffel 1 – 3) – National Geographic

STAFFELFINALE: Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 10: „Rob Gronkowsi"

STAFFELFINALE: Die Helden der Nation – Episode 8: „Wenn Träume fliegen lernen"

STAFFELFINALE: Ein Tag bei Disney – Episode 51: „Staffelfinale"

NEUSTART: Marvels 616 (alle Episoden)

Marvels 616 (alle Episoden) The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 12”

27. November