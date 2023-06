Kostenlos: Sky zeigt kurzfristig EM-Finale der U17 Deutschland – Frankreich

Anzeige

Kostenlose Übertragung vom U17-EM-Finale Deutschland – Frankreich: Bis zuletzt war das Turnier ausschließlich über die UEFA selbst live zu sehen – nun steigt Sky ein.

Nach dem 5:3 Halbfinalsieg gegen Polen steht die deutsche Auswahl im Finale der UEFA U17-Europameisterschaft in Ungarn. In Budapest trifft das Team von Trainer Christian Wück heute Abend auf den Titelverteidiger aus Frankreich. Die Vorzeichen für einen deutschen Sieg stehen gut: nicht nur konnte die Mannschaft bislang all ihre Spiele gewinnen, sondern bezwang auch Finalgegner Frankreich in der Gruppenphase mit 3:1.

Deutschland im U17-EM-Finale gegen Gruppengegner Frankreich

Letztmals konnte 2009 eine deutsche Nationalmannschaft das Turnier gewinnen, das seit 2002 als U17-Europameisterschaft (zuvor U16-Europameisterschaft) ausgetragen wird. Beim damaligen Final-Sieg in Magdeburg standen die späteren Weltmeister Mario Götze und Shkodran Mustafi sowie unter anderem Marc-André ter Stegen, Marvin Plattenhardt und als Kapitän Ray Yabo auf dem Platz.

Wie die Stars von morgen sich im EM-Finale schlagen, können Fans bei Sky live erleben. Sky Sport News überträgt das Endspiel in Budapest heute Abend ab 19.45 Uhr live, Timo Schäfers kommentiert die Partie. In der Gruppe konnte Deutschland übrigens Finalgegner bereits einmal 3:1 besiegen.

Der Sportnachrichtensender Sky Sport News zeigt das EM-Finale zwischen Deutschland und Frankreich im Pay-TV, in der Sky Sport App und auf skysport.de ist das Spiel im kostenlosen Livestream zu sehen. © Sky

Kostenlos-Wochenende bei Sky

Zusätzlich zur Übertragung auf dem Sportnachrichtensender zeigt Sky das Finale auch im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Ob auch UEFA.tv trotz des Deals mit Sky weiterhin an einer kostenlosen Live-Übertragung festhält, ist in der Kürze der Zeit nicht schlussendlich festzustellen gewesen.

Ebenfalls kostenlos live gibt es an diesem Wochenende auch noch den Ungarn GP der Formel 1 über Sky. Hier kommt zu den genannten Übertragungswegen auch noch ein Youtube-Livestream dazu. Die Relegation zur 2. Bundesliga zwischen Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld (Anstoß 20.45 Uhr) ist hingegen der Pay-TV-Kundschaft vorbehalten.

