Das Halloween-Programm auf Discovery+, Tele 5 und TLC

Anzeige

Der Oktober steht bei Warner Bros. Discovery unter den Motto „Ghostober“. Tele 5, TLC und der Streamingdienst Discovery+ zeigen im Zuge des Halloween-Monats diverse und Gruselfilme und -serien.

Anzeige

Insgesamt hat Warner Bros. Discovery mehr als 110 Stunden Grusel- und Horror-Inhalte auf all seinen Plattformen geplant. Der „Ghostober“ startet bei Discovery+ am Samstag, den 1. Oktober, mit zwei Formaten: In der Serie „R.I.P. – Wohnen statt Trauern“ verwandelt die vierköpfige Familie Blumberg ein unheimliches viktorianisches Bestattungsinstitut aus dem Jahr 1800 in ihr schaurig-schönes Traumhaus – Fledermäuse und gespenstische Überraschungen inklusive. In „Ruhelose Seelen – Nachrichten aus der Zwischenwelt“ helfen die beiden Geisterjäger Amy Bruni und Adam Berry Menschen, die von übernatürlichen Erscheinungen heimgesucht werden.

Paranormales und True Crime auf TLC und Discovery+

Zusammen mit Jack Osbourne tauchen drei Formate in die paranormale Welt ein: „Jack Osbournes Night of Terror: Ufos“ (Freitag, 14. Oktober), „Jack Osbournes Night of Terror: Bigfoot“ (Freitag, 14. Oktober) und „Jack Osbournes Haunted Homecoming“ (Sonntag, 23. Oktober). Auf Discovery+ finden Abonnenten in der Sektion „Ghostober“ ab dem 1. Oktober wöchentlich neue Serien und Filme.

TLC zeigt am Montag, den 3. Oktober, im Free-TV einen Thementag mit True-Crime- und Mystery-Formaten: Ab 6 Uhr werden die Fälle von „Ein perfekter Mord“ gesendet. Zur Prime-Time ab 20.15 Uhr gehen Medium Nina Herzberg und Jenseitsforscher Markus Menzel in „Nightwatch – Jenseits der Angst“ auf paranormale Spurensuche.

Halloween auf Tele 5

Im Oktober hat zudem Tele 5 jeden Mittwoch ab 20.15 Uhr einen Grusel-Abend geplant: Los geht es mit einer Folge „Nightwatch – Jenseits der Angst“. Das Programm beinhaltet auch eine Reihe an Horrorfilmen wie „Conjuring: Die Heimsuchung“ (5. Oktober um 22 Uhr), „House of Wax“ (19. Oktober um 22.15 Uhr) oder „Insidious: The Last Key“ (26. Oktober um 22 Uhr). Am Wochenende vor Halloween sendet Tele 5 zuerst „Hereditary – Das Vermächtnis“ (29. Oktober um 23 Uhr) und „Ring – Das Original“ (30. Oktober um 22 Uhr). Am 31. Oktober genau um Mitternacht folgt dann der Horror-Klassiker „Halloween H2O“

Übersicht der Sendezeiten zu allen Filmen und Serien auf Tele 5:

5. Oktober um 20.15 Uhr: „Nightwatch – Jenseits der Angst“

5. Oktober um 22 Uhr: „Conjuring: Die Heimsuchung“

6. Oktober um 0.30 Uhr: „Veronica: Spiel mit dem Teufel“

12. Oktober um 20.15 Uhr: „Nightwatch – Jenseits der Angst“

12. Oktober um 22.05 Uhr: „The Possession of Hannah Grace“

12. Oktober um 23.55 Uhr: „Jessabelle – Die Vorhersehung“

19. Oktober um 20.15 Uhr: „Nightwatch – Jenseits der Angst“

19. Oktober um 22.15 Uhr: „House of Wax“

20. Oktober um 0.30 Uhr: „Texas Chainsaw Massacre: The Beginning“

26. Oktober um 20.15 Uhr: „Nightwatch – Jenseits der Angst“

26. Oktober um 22 Uhr: „Insidious: The Last Key“

27. Oktober um 0.20 Uhr: „Devil’s Candy“

29. Oktober um 20.15 Uhr: „We Have Always Lived in the Castle“

29. Oktober um 23 Uhr: „Hereditary – Das Vermächtnis“

30. Oktober um 20.15 Uhr: „The Fog – Nebel des Grauens“

30. Oktober um 22 Uhr: „Ring – Das Original“

31. Oktober um 0 Uhr: „Halloween H2O“

Quelle: Warner Bros. Discovery

Bildquelle: ©Warner Bros. Discovery: Warner Bros. Discovery