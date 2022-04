GigaTV Highlights im Mai: Gratis Pay-TV-Sender und aktuelle Kinofilme

Anzeige

Vodafone zeigt bei GigaTV im Mai unter anderem den aktuellen Blockbuster „Phantastische Tierwesen 3“ und schaltet Pay-TV-Sender für alle Kunden frei.

Vodafone veröffentlichte am Freitag ein Interview mit Dirk Kamphaus, Gruppenleiter im Go-To-Market-Team des Unternehmens. Wie Kamphaus in dem Interview ankündigt, kann man im Mai in der Videothek bei GigaTV unter anderem den „Harry Potter“-Ableger „Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse“ streamen, der aktuell noch in den Kinos läuft. Außerdem sollen in der GigaTV Videothek die Horror-Fortsetzung „Scream 5“ sowie das Biopic „King Richard“ erscheinen. In letzterem spielt Will Smith den Vater von Serena und Venus Williams, wofür er in der skandalträchtigen Oscar-Verleihung in diesem Jahr als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde.

Daneben kann im Mai in den GigaTV Mediatheken die Thrillerserie „Treadstone“ gestreamt werden. Die Serie beleuchtet laut Kamphaus die Entstehungsgeschichte und die heutigen Aktionen eines fiktiven CIA-Geheimdienstprogrammes.

Zudem verweist Dirk Kamphaus in dem Vodafone-Interview auf eine Freischaltaktion im Mai und Juni. Alle GigaTV-Kunden sollen dabei für sieben Wochen die Pay-TV-Sender ProSieben Fun, Sat.1 Emotions und Kabel Eins Classics kostenlos im Kabelnetz empfangen können. Auch die Sender-Mediathek will man in diesem Rahmen freischalten, sodass alle TV-Kunden sie nutzen können, ist dem Interview zu entnehmen. Die Freischaltung hatte Vodafone bereits zuvor verkündet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Das gesamte Interview mit Dirk Kamphaus kann man auf der Website von Vodafone nachlesen.

