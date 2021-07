„Godzilla vs. Kong“ ab heute bei Sky in UHD und mit Dolby Atmos

Anzeige

Heute beginnt die große Monsterprügelei auch im Heimkino, denn ab sofort steht der Blockbuster „Godzilla vs. Kong“ bei Sky zur Verfügung.

In „Godzilla vs. Kong“ wird der Riesenaffe Kong von Skull Island in die Welt der Menschen gebracht, um sich eine große Keilerei mit der Echse Godzilla zu liefern. Seit dem ersten Juli kann man die Monster-Action bereits in den deutschen Kinos schauen, ab heute läuft der Film parallel auch bei Sky.

Wie der Pay-TV-Anbieter mitteilt, läuft „Godzilla vs. Kong“ im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten. Über Sky Q ist der Actionstreifen auch in UHD-Qualität und mit Dolby Atmos Sound auf Deutsch und Englisch verfügbar. Zudem kann man den Film auch über Sky Ticket streamen.

„Godzilla vs. Kong“ ist dabei nicht der einzige aktuelle Kinofilm, der bereits bei Sky starten wird. Bereits ab dem morgigen 30. Juli steht dort auch das Historiendrama „Judas and the Black Messiah“ zur Verfügung, ebenfalls von Warner Bros. Kommenden Monat erscheint auch „Monster Hunter“ bei Sky (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Den deutschen Trailer zu „Godzilla vs. Kong“ gibt es hier:

