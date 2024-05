Günther Jauch heute vormittag live bei Bild.de im Fußball-Talk

Günther Jauch ist heute live bei Bild.de zu Gast in der 400. Ausgabe der Fußball-Talksendung „Reif ist live“. Marcel Reif spricht mit Jauch über die Champions League und die EM 2024.

Günther Jauch ist am heutigen Freitag, den 31. Mai, zu Gast bei Bild.de. Um 10.30 Uhr findet zum 400. Mal der Fußball-Talk „Reif ist live“ im Live-Stream auf Bild.de statt mit Experte Marcel Reif. Zweimal die Woche analysiert die 74-jährige Kommentatoren-Legende im Gespräch mit Bild-Sport-Chefredakteur Matthias Brügelmann die Lage der Fußball-Nation. Weitere 100 Ausgaben der Sendung wurden bereits vereinbart. Das Format ist auch als Podcast verfügbar.

Günther Jauch über seine Sicht auf die EM 2024 und die Champions League

Zum 400. Jubiläum von „Reif ist live“ wird TV-Moderator Günther Jauch („Wer wird Millionär?“) im Bild-TV-Studio mit ihnen über die wichtigsten Fußball-Themen sprechen. Zum Beispiel über die neuen Trainer von Bayern und Barcelona, das morgige Champions-League-Finale sowie die Europameisterschaft in Deutschland. Und über ihre Freundschaft. Denn Günther Jauch und Marcel Reif haben eine langjährige enge Verbindung. So verbringen sie gemeinsam Urlaube oder spielen Skat. Bei RTL bildeten sie in den 1990er Jahren mit Franz Beckenbauer ein bis beliebtes TV-Trio.

©BILD/Wolf Lux – Der Fußball-Talk „Reif ist live“ sendet seit Februar 2017 auf Bild.de

Weitere 100 Ausgaben auf Bild.de geplant

Marcel Reif: „Als BILD vor über vier Jahren auf mich zukam und mir das innovative Talk-Konzept von „Reif ist live“ mit einem Minuten-Countdown für jedes Thema vorstellte, hatte ich so eine Erfolgsgeschichte nicht erwartet. Offenbar gibt es bei den Fans Bedarf an einer Art Wegweiser durch die Fußball-Woche. Das versuchen wir zweimal die Woche bestmöglich hinzubekommen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und die Europameisterschaft bei Bild.“

Matthias Brügelmann: „Marcel Reif ist einfach Kult. Mit seinen Einordnungen und Kommentaren ist die Sendung über 400 Ausgaben zu einem der erfolgreichsten Talk-Formate für Fußball ‚gereift‘. Ich freue mich, dass er für weitere 100 Sendungen für Bild so prägnant und unterhaltsam als Experte bei „Reif ist live“ präsent sein wird und auf eine tolle Fußball-Europameisterschaft zusammen mit ihm und Mehmet Scholl.“