Heute neu bei Disney+

Wie jeden Freitag gibt es bei Disney+ auch heute wieder neue Serien, Folgen und Filme – unter anderem mit dabei: „Die Muppets“.

Von dem kultigen Puppen-Ensemble aus dem Hause Jim Henson gibt es sogar ungewöhnlicherweise vom Fleck weg gleich alle Episoden der ersten Staffel auf einmal bei Disney+. In den insgesamt sechs Folgen von „Und jetzt: Die Muppets“ versuchen Kermit und Co. ihre Sketche von der Theaterbühne ins Internet zu bringen – ganz dem heutigen Zeitgeist entsprechend also eine Streamingserie über eine Streamingserie, wenn man so will. Miss Piggy (als Beauty-Influencerin), die Kochshow des so wunderschön nuschelnden dänischen Kochs und die wissenschaftlichen Experimente von Professor Bunsenbrenner und dessen piepsigen Laborassistenten Beaker dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Außerdem gibt es ab diesem Freitag die zweite Folge der neuen „The Mandalorian“-Staffel, oder auch das Musical „The Greatest Showman“ mit Hugh Jackman von 2018. In der unten stehenden Übersicht finden sich alle Aufschaltungen des heutigen Tages.

Ab 6. November neu bei Disney+

Feindselige Erde – Anpassen oder sterben (Staffel 1) – National Geographic

Onward: Keine halben Sachen

Runaways (Staffel 2)

Sei fancy mit Nancy Clancy! (Staffel 1)

Und jetzt: Die Muppets! (Staffel 1, alle Episoden)

Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 8: „Nick Cannon”

Die Helden der Nation – Episode 6: „Der Erste”

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 7: „Das Dummy-Ei”

Ein Tag bei Disney – Episode 49: „Leslie Evans: Senior R&D Imagineer”

The Mandalorian Staffel 2: „Kapitel 10”

