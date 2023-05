Inter – AC Mailand: Rückspiel des CL-Halbfinals heute bei Prime Video

Anzeige

Das Halbinfal-Rückspiel zwischen Inter und AC Mailand steht bevor. Einer der beiden Stadtrivalen hat dabei schon die Weichen für den Finaleinzug gestellt. Die läuft heute bei Prime Video.

Nach dem 2:0-Auswärtssieg beim Stadtrivalen AC Mailand hat Inter Mailand große Chancen auf den Einzug in das Finale in Istanbul am 10. Juni. Prime-Mitglieder sehen das Rückspiel des UEFA Champions League-Halbfinales am 16. Mai live und exklusiv ohne zusätzliche Kosten bei Prime Video.

Aus dem Stadio San Siro in Mailand begrüßen Moderator Sebastian Hellmann und das Expert:innen-Team um Matthias Sammer, Mario Gomez und Tabea Kemme die Zuschauerinnen ab 20:00 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Ab 21:00kommentieren Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes die Begegnung, nach Abpfiff holen die Reporter Annika Zimmermann und Sebastian Benesch die Stimmen des Abends ein. Schiedsrichter-Experte Wolfgang Stark bewertet die Entscheidungen der Unparteiischen aus dem Studio.

Am Montagabend stimmt Annika Zimmermann in der ca. 15-minütigen Preview-Show die Zuschauer:innen auf den Spieltag ein.

Inter Mailand – AC Mailand live bei Prime Video am 16. Mai

20:00 Uhr: Vorberichterstattung mit Sebastian Hellmann sowie Matthias Sammer, Mario Gomez und Tabea Kemme

21:00 Uhr: Inter Mailand – AC Mailand live – kommentiert von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes

Seit der Saison 2021/22 zeigt Prime Video das ein Spiel am Dienstag und ist damit neben DAZN der einzige Live-Anbieter, der regelm,äßig die Champions League in Deutschland zeigt. Insgesamt werden 16 Spiele der UEFA Champions League übertragen, darunter zwei Play-Off-Begegnungen, sechs Gruppenspiele und acht Partien der K.O.-Runde inklusive Halbfinale.

Prime-Mitglieder in Deutschland sehen die Spiele am Dienstag ohne Zusatzkosten und über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart TVs, sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Digital und online. Alle Live-Übertragungen der UEFA Champions League bei Prime Video sind außerdem in Sky Sportsbars in Deutschland zu sehen.

