Jan-Ullrich-Specials zu 25 Jahren Tour-de-France-Sieg

Juli 1997 – vor 25 Jahren: Jan Ullrich gewinnt die Tour de France. Dieser Triumph macht ihn zum Superstar des Radsports. Sportfans sind einhellig der Meinung: Ullrich wird die Tour noch viele Male gewinnen. Doch das wird nie wieder passieren.

Das Jahrhunderttalent des Radsports ist zu undiszipliniert, hat als Gegner den Amerikaner Lance Armstrong, dreht sich mit im Dopingkarussell, muss zurücktreten, verweigert ein klares Geständnis und gerät immer mehr in eine Abwärtsspirale. Schlagzeilen macht er nun zumeist durch Skandale. Alkohol- und Drogenmissbrauch lassen die Ehe des vierfachen Vaters scheitern: „Ich war fast tot“, sagt er im Film.

Neue Jan-Ullrich-Doku nach der 2. Etappe im TV

25 Jahre nach dem Toursieg blickt die ARD auf das von Triumphen und tiefen Abstürzen geprägte Leben Jan Ullrichs.

Die fünfteilige Doku-Serie „Being Jan Ullrich“ – seit gestern in der ARD-Mediathek – zeichnet das Leben des Radstars nach. Die Autoren Uli Fritz (SR) und Ole Zeisler (NDR) reisen unter anderem bis in die USA, um Ullrichs einstigen Rivalen und jetzigen Freund Lance Armstrong zu sprechen. Im Ersten ist der gleichnamige Dokumentarfilm am Sonnabend, 2. Juli, nach dem Ende der 2. Etappe der diesjährigen Tour de France zu sehen.

Weitere Gesprächspartner und Zeitzeugen kommen im Podcast „Jan Ullrich. Held auf Zeit“ (ab 25. Juni in der ARD Audiothek) zu Wort. Unter ihnen unter anderem Ullrichs Halbbruder oder auch der ehemalige Zimmerkollege und Ex-Radprofi Jens Heppner. In sieben Etappen taucht Host Moritz Cassalette (NDR) gemeinsam mit Uli Fritz (SR) in 25 Jahre Radsportgeschichte ein und versucht Antworten auf die Frage „Wie konnte es soweit kommen?“ zu finden.

Ergänzend dazu sendet das NDR Fernsehen am Sonntag, 31. Juli, um 23.30 Uhr noch eine „Sportclub Story: Jan Ullrich – 25 Jahre Sieg bei Tour de France.

Quelle: NDR

Bildquelle: df-radsport: ARD