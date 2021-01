Jetzt neu bei Disney+ – Marvel-Hit Wandavision und Co.

Anzeige

Freitags wird bei Disney+ stets neues Material aufegeschaltet: Die heutigen Neustarts halten unter anderem für alle Marvel-Fans die langersehnte „WandaVision“-Serie bereit.

Der erste kryptische Trailer zu der ziemlich verrückt anmutenden Marvel-Serie ließ die Gerüchteküche maximal brodeln. Auch die Zeitlinie der Handlung von „WandaVision“ gibt einige Rätsel auf, immerhin wurde Vision in den „Avengers“-Filmen eigentlich getötet. Der Ankündigung folgte noch ein zweiter Trailer und das gestern gestreamte Launch-Event (hier nochmal zum Nachschauen). Dort gibt unter anderem niemand geringerer als Marvel Studios-President Kevin Feige erste Einblicke zur Serie und deren Hintergrund. Auch Benedict Cumberbatch hat dort einen kurzen Überraschungsauftritt.

Im Stil einer Sitcom: Die Marvel-Geheimwaffe „Wandavision“

„Wandavision“ zeigt den Alltag von Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) im Stil einer Sitcom. Doch in ihrem idyllischen Vorstadtleben vermuten beide immer mehr, dass nicht alles so ist wie es scheint, heißt es in der Ankündigung. Das große Bohei, dass um die Serie gemacht wird, muss sich erst noch bewahrheiten. Eins ist jedoch sicher: Was genau bei dem Marvel-Hit vor sich geht, können alle Superheldenfans ab dem heutigen 15. Januar bei Disney+ herausfinden.

Die weiteren Neustarts dieser Woche:

Brain Games (Staffel 7)

Dr. Dolittle 3

Notre Dame: Kampf gegen die Flammen

Home of „WandaVision“ since today; © Disney