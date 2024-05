JOYcinema: Neue Erotik-Streaming-Plattform ist jetzt gestartet

Mit JOYcinema gibt es ab sofort einen neuen deutschen Streamingdienst mit explizitem Fokus auf Erotik-Inhalte. Hier sind sowohl internationale als auch deutsche Spielfilme und Serien verfügbar, die auf „Erotik mit Stil“ statt „Schmuddel-Unterhaltung“ setzen.

Die neue deutsche Streaming-Plattform JOYcinema hat es sich zum Ziel gesetzt, anspruchsvolles und sinnliches Kino aufzubereiten. Genauer gesagt soll es hier eine kuratierte Auswahl hochwertiger Soft-Erotikfilme vor allem in deutscher Sprache geben. Auch erotische Spielfilme von international renommierten Regisseurinnen und Regisseuren, sinnliche Ratgeberfilme und freizügige Comedy-Serien sind mit dabei. Hinter diesem neuen Streamingdienst stehen die High Concept Film GmbH, die sich auf digitale Film- und Serienangebote spezialisiert hat, sowie die F&P GmbH, die ebenfalls jahrelanges Know-How im Bereich digitale Plattformen und Online-Communities mibringt.

JOYcinema für 9,99 Euro im Monat

©High Concept Film GmbH – JOYcinema hat vor allem eine breite Auswahl an Erotik-Filmen

Statt billig produzierter Clips aus der „Schmuddelecke“ will JOYcinema den Fokus auf äshetisch inszenierte Erotik mit Stil legen. Dazu wurden Inhalte von internationalen Studios und Independents eingekauft. Sei es aus Berlin, London, Barcelona, Los Angeles oder Tokio. Alle Filmangebote sind laut Angaben des Plattformbetreibers FSK-geprüft und in deutscher Sprache verfügbar.

Die Inhalte können digital ausgeliehen oder gekauft werden. Die Preise für eine Filmleihe beginnen bei 2,99 Euro, für einen Filmkauf bei 5,99 Euro. Alternativ gibt es ein Monats-Abo ab 9,99 Euro, das das komplette Programm der Plattform werbefrei bereit stellt und jederzeit kündbar ist.

Verschiedenste Themenwelten bei JOYcinema

JOYcinema wirbt mit preisgekrönten internationalen Eoritk-Spielfilmen. Dazu gehören asiatische Filme mit Titeln wie „The Treacherous“, „Obsessed“ oder „Farben der Leidenschaft“, die an exotische Schauplätze und in stürmische Zeiten führen wollen. Tabubrechende Romanverfilmungen wie der italienische „Drifters“, „Hotel Iris“ aus Japan oder der hedonistische Erotik-Thriller „Jezabel“ aus Venezuela sind ebenfalls im Portfolio.

©High Concept Film GmbH – JOYcinema hat Erotik-Inhalte aus der ganzen Welt im Portfolio

Aus dem französischen Hause „Marc Dorcel“ gibt es zum Beispiel Sekretärinnen- und Stewardessen-Rollenspiele oder die Bondage-Welt der Emma Marx-Reihe der Marke „New Sensations“. Das britische Label „Joybear“ wiederum kommt mit Titeln wie „The Sweet Sound of Sex“ daher. Mit den „XConfessions by Erika Lust“ finden die verfilmten erotischen Wunschträume der Pionierin feministischer Erotikfilme ein neues Zuhause. Darüber hinaus stehen die neuesten, aufwendig produzierten Werke von Erika Lust in Spielfilmlänge bereit wie „Girl Friday“, „Grace“ oder „Die Praktikantin“.

Liebesratgeber und deutsche Comedy

Neben vielen Filmen bewirbt JOYcinema auch eine breite Palette an Liebes- und Sex-Ratgebern. Das reicht von einer Anleitung zu allen Künsten des Massierens, Wellness und Ayurveda über intime Tantra- und „Yoni & Lingam“-Massagen bis zur altehrwürdigen indischen Liebeskunst des Kamasutra. Des Weiteren hat JOYcinema auch einige deutsche Erotik-Comedy-Produktionen im Programm wie „Sexy Alm“ oder „Träume, Tränen, Liebe – Der Rosenkavalier“.