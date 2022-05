Kurz vor „Obi-Wan Kenobi“: Disney haut Trailer für „Star Wars“-Serie „Andor“ und „Willow“ raus

Anzeige

Im Rahmen der Star Wars Celebration sind diesen Donnerstag kurz vor dem Start von „Obi-Wan Kenobi“ zwei neue Trailer für kommende Disney+ Highlights präsentiert worden: Die nächste Serie aus dem „Star Wars“-Kosmos „Andor“ und die Weitererzählung des Lucasfilms-Fantasystreifens „Willow“ von 1988 in Serienform.

„Willow“ kommt am 30. November zu Disney+. Interessant ist dabei, dass unter anderem Warwick Davis über 30 Jahre nach dem Erscheinen des Films wieder in die Rolle des Willow Ufgood schlüpft. Auch der damalige Regisseur Ron Howard ist als Executive Producer wieder mit an Bord. Die Serie fungiert als Sequel zu den Geschehnissen des Films, in dem der Titelheld ein Baby vor den Klauen der bösen Königin Bavmorda retten muss. Dieses Mal geht es darum, einer Prinzessin dabei zu helfen, ihren Zwillingsbruder zu retten.

„Andor“: Die nächste „Star Wars“-Serie bei Disney+ nach „Obi-Wan Kenobi“

„Andor“ ist ein Ableger des Spinoff-Films „Rogue One: A Star Wars Story“, der als Prequel zu der Story ausgelegt ist. Zentrale Figur ist dabei der titelgebende Cassian „Andor“, die bereits in dem Kinofilm eingeführt wurde, die wieder von Diego Luna verkörpert wird. Die Serie wird sich um die aufkeimende Rebellion gegen das Imperium drehen und Cassian Andor dabei begleiten, wie er ein Held der Rebellion wird.

Hier ist ein Start am 31. August vorgesehen. Nach dem Start von „Obi-Wan Kenobi“ wird es also nicht allzu lang bis zur nächsten neuen „Star Wars“-Serie bei Disney+ dauern.

