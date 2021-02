„Loki“, „Star Wars“ und Co.: Disney+ gibt Starttermine bekannt

Anzeige

„Loki“, „Big Shot“, „Falcon and The Winter Soldier“ und „Star Wars: The Bad Batch“: Disney+ hat die Starttermine für kommende Serien verkündet.

Disney+ hat gestern auf der Television Critics Association Winter-Presse-Tour einige seiner kommenden Serien vorgestellt. Darunter sind die Disney+ Originals „Big Shot“ und „Mighty Ducks: Gamechangers“.

Der Streaming-Service verkündete dort auch die Frühjahrs- und Sommer-Premieren-Termine für weitere neue Serien, darunter „Star Wars: The Bad Batch“, Marvel Studios „Loki“, „Mysterious Benedict Society“, „Monsters At Work“, „Chip ‚N‘ Dale: Park Life“ sowie „Turner & Hooch“.

„Loki“

In der neuen Marvel-Serie „Loki“ kehrt der gleichnamige Antiheld zurück. Die Serie spielt nach „Avengers: Endgame“ und lässt Loki aus dem Schatten seines Bruders heraustreten. Hauptdarsteller Tom Hiddleston kehrt für die Rolle zurück. Zum weiteren Cast gehören Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku und Richard E. Grant. Ab dem 11. Juni ist die Serie bei Disney+ verfügbar.

Und auch das Disney+ Original „High School Musical: Das Musical: Die Serie“ kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Ebenso feiert The Walt Disney Animation Studios’ „Zenimation“ in diesem Sommer die Premiere seiner zweiten Staffel. Diese Titel ergänzen die bereits angekündigten Serien, wie „Falcon and The Winter Soldier“, die am Freitag, den 19. März Premiere feiert. Dazu gehört aber auch die Serie „Mighty Ducks: Gamechangers“, die ab Freitag, den 26. März auf dem Streaming-Service verfügbar sein soll. Weitere Titel, die im März auf Disney+ erscheinen, sind beispielsweise „Black Narcissus“ oder „Godfather of Harlem“.

John Stamos als Basketball-Coach in „Big Shot“

Zudem hat Disney+ jetzt erste Bilder zu einigen der kommenden Serien veröffentlicht, unter anderem von „Mysterious Benedict Society“, „Chip ‚N‘ Dale: Park Life“, „Turner & Hooch“ sowie Key Art von „Big Shot“.

März:

19. März – „Falcon and the Winter Soldier“

26. März – „Mighty Ducks: Gamechangers“

April:

16. April – „Big Shot“

Mai:

4. Mai – „Star Wars: The Bad Batch“

14. Mai – „High School Musical: Das Musical: Die Serie“ – Staffel 2

Juni:

11. Juni – „Loki“

11. Juni – „Zenimation“ – Staffel 2

25. Juni – „Mysterious Benedict Society“

Juli:

2. Juli – „Monsters At Work“

16. Juli – „Turner & Hooch“

23. Juli – „Chip ‚N‘ Dale: Park Life“