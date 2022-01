MagentaTV-Highlights im Februar – Mafia und Kulinarisches

Anzeige

Im Februar können sich MagentaTV-Kunden ausgiebig in Europa umschauen. Auf dem Programm stehen hochklassige Serienunterhaltung und eine kulinarische Reise-Doku.

So geht die auf dem Buch „Cacciatore di Mafiosi“ des italienischen Richters Alfonso Sabella basierende Serie „Il Cacciatore – The Hunter“ in die dritte Staffel. Und Tim Raue nimmt die Zuschauer mit auf eine kulinarische Reise nach Madrid. In einer neuen Doppelfolge von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ erkundet der Berliner Zwei-Sterne-Koch für MagentaTV die authentische Küche der spanischen Hauptstadt.

Die italienische Anti-Mafia-Serie „Il Cacciatore“ geht weiter

In der dritten Staffel von „Il Cacciatore“ gelangt Saverio Barone (Francesco Montanari) im Zuge seiner Jagd zu persönlicher Reife und Erkenntnis. Denn noch nie stand für den Anti-Mafia-Staatsanwalt so viel auf dem Spiel: Der letzte der Corleonesi, Vito Vitale (Paolo Ricca), hat geschworen, ihn zu töten. Saverio weiß, dass er an einem Scheideweg steht: Entweder opfert er seine Liebe und seine Familie, um den Aufstieg einer neuen Mafia zu verhindern, oder er akzeptiert, dass diese Herkulesaufgabe ihn zu keinem besseren Menschen machen wird. Auf diese Weise setzt er nämlich auch die Beziehung zu seiner Tochter aufs Spiel.

Ab 17. Februar stehen alle Folgen von „Il Cacciatore“ zum flexiblen Abruf in der MagentaTV-Megathek bereit.

Die weiteren MagentaTV-Highlights

Bereits jetzt können MagentaTV-Kunden drei Doppelfolgen von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ exklusiv streamen. Am 24. Februar folgt die Reise nach Madrid.

Schon ab 27. Januar stehen zudem alle drei Folgen von „Time“ mit „Herr der Ringe“- und „Game of Thrones“-Star Sean Bean abrufbereit in der Megathek. DIGITAL FERNSEHEN berichtete hierüber bereits in den Januar-Highlights bei MagentaTV.

