Mai-Highlights bei Amazon Prime Video

Anzeige

Nervenkitzel, Dokus und ein neuer Film mit „Bully“ Herbig: Für den Wonnemonat hält Amazon Prime Video nicht nur neue Originals bereit.

Mit einem bunten Programm aus Eigenproduktionen, ganzen Serienpaketen und exklusiven Neuerscheinungen startet Amazon Prime Video in den Mai. Die Geschichte von einer sagenumwobenen unterirdischen Eisenbahnstrecke in den USA des 18. Jahrhunderts ist dabei nur eines der Highlights. Denn in einer weiteren neuen Serie müssen sich Schüler einer Abschlussklasse bei einem gefährlichen Spiel ihren größten Ängsten stellen. Abseits der Fiktion gibt eine Dokumentation zudem tiefgehende Einblicke in das Leben einer Poplegende. Darüber hinaus ergänzt hochkarätig besetzte deutsche Comedy mit dem Boandlkramer das Programm. Weitere Highlights sind außerdem „A Nice Girl Like You“ ab 23. Mai und die zweite Hälfte der 5. Staffel „Lucifer“ ab 29. Mai.

Amazon Original Serien

Zu den neuen Originals gehört einerseits „The Underground Railroad“ ab 14. Mai. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Colson Whitehead erzählt von Cora Randalls (Thuso Mbedu) verzweifeltem Ruf nach Freiheit in den südlichen Vereinigten Staaten von Amerika Ende des 18. Jahrhunderts. Cora flieht von einer Plantage in Georgia und begibt sich auf die Suche nach einer sagenumwobenen unterirdischen Eisenbahnstrecke. Dort angekommen, entdeckt sie nicht etwa nur eine Metapher für eine bessere Zukunft, sondern eine echte Eisenbahnlinie mit Ingenieuren, Fahrern, einem geheimen Schienennetz und Tunneln unter der Erde des südlichen Amerikas. Während Cora versucht, sich an ein neues Leben zu gewöhnen, ist ihr der frustgetriebene Kopfgeldjäger Ridgeway (Joel Edgerton) schon auf den Fersen.



Amazon Original Serie „Panic“

Andererseits geht es in der Dramaserie „Panic“ ab 28. Mai um ein Spiel, das Grenzen überschreitet und die Teilnehmer vor ihre größten Ängste stellt sowie ein Gewinn, der alles Bisherige übertrifft – und den ultimativen Einsatz fordert. Basierend auf ihrem Bestseller-Roman hat Lauren Oliver als Autorin und Serienschöpferin bei der Produktion des Originals mitgewirkt. „Panic“ spielt in einer texanischen Kleinstadt, in der jeden Sommer die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse in einer Reihe von Herausforderungen gegeneinander antreten. Den Gewinner erwartet ein großer Preis. Sie glauben, dass diese Spiele ihre einzige Chance sind, ihrem bisherigen Leben zu entkommen und es zu verbessern. Doch in diesem Jahr haben sich die Regeln geändert – das Preisgeld ist höher denn je und das Spiel ist noch gefährlicher geworden. Die Teilnehmer werden mit ihren tiefsten, dunkelsten Ängsten konfrontiert und müssen entscheiden, wie viel sie bereit sind zu riskieren, um zu gewinnen.

Amazon Original Filme

Darüber hinaus gibt eine Dokumentation über Poplegende P!nk ab 21. Mai tiefe Einblicke in ihr Leben. „P!nk: All I Know So Far“ begleitet die Sängerin auf ihrer „Beautiful Trauma“-Tour aus dem Jahr 2019. Dabei widmet sich die Doku in einer Collage aus Interviews, Behind the Scenes-Footage und privaten Aufnahmen des Stars auf ganz persönlicher Ebene ihrem Versuch, den täglichen Herausforderungen als Mutter, Ehefrau, Künstlerin und Chefin eines riesigen Entertainment-Apparates gerecht zu werden.

Amazon Exclusives

Hochkarätig besetzte deutsche Comedy kommt ab 15. Mai mit „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“ exklusiv zu Prime Video. So etwas ist dem Boandlkramer (Michael Bully Herbig) noch nie passiert: Zum ersten Mal, seit tausenden von Jahren, wird er von Amors Pfeil getroffen. Als er die Gefi (Hannah Herzsprung), die Mutter vom Maxl, erblickt, ist es um ihn geschehen – der Tod hat sich unsterblich verliebt! Der liebestrunkene Boandlkramer lässt sich auf einen mehr oder weniger klugen Deal mit dem Teufel (Hape Kerkeling) ein und bringt dadurch nicht nur den göttlichen Plan durcheinander – es droht sogar das absolute Chaos!

Der Boandlkramer und die ewige Liebe

Alle Neuerscheinungen im Überblick

Neue Serien & Staffeln

The Underground Railroad – Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 14.05.



Amazon Original exklusiv verfügbar ab 14.05. Panic – Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 28.05.



Amazon Original exklusiv verfügbar ab 28.05. Lucifer – Staffel 5b

Amazon Exclusive

exklusiv verfügbar ab 29.05.



Amazon Exclusive exklusiv verfügbar ab 29.05. Schitt’s Creek – Staffeln 1-5

Verfügbar ab 1. Mai



Verfügbar ab 1. Mai The Vampire Diaries – Staffeln 1-8

Verfügbar ab 7. Mai



Verfügbar ab 7. Mai Star Girl – Staffel 1

Verfügbar ab 21. Mai



Verfügbar ab 21. Mai Gossip Girl – Staffeln 1-6

Verfügbar ab 21. Mai



Verfügbar ab 21. Mai Hubert und Staller – Staffel 9

Verfügbar ab 1. Mai



Neue Filme