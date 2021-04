Amazon: Neue Fire HD 10 Tablets bald verfügbar

Anzeige

Amazon kündigt eine neue Generation der Fire-Tablets an, die sich noch stärker an die Bedürfnisse seiner Nutzer anpasst. Dazu gehört auch ein neues Tablet für Kinder jeden Alters.

Längst haben Tablets ihren Platz im Alltag der Nutzer gefunden – sie dienen nicht länger nur der Unterhaltung, auch flexibles Arbeiten mit den handlichen Geräten wird für viele immer selbstverständlicher. Zudem haben sich besonders durch das letzte Jahr die Bedürfnisse der Menschen verändert: Homeoffice und Homeschooling erfordert heutzutage einen guten Zugang zu Technologie. Amazon greift diese Anforderungen mit einer neuen Generation der Fire-Tablets auf.

Mehr Fire HD 10

Zu den neuen Modellen gehören sowohl das neue Fire HD 10 als auch das erste Fire HD 10 Plus. Diese bieten laut Hersteller mehr Leistung, ein helleres Full-HD-Display und ein überarbeitetes Design. Außerdem stellt Amazon seinen Kunden eine weitere Option für noch mehr Produktivität vor: Das Fire HD 10 Produktivitäts-Set umfasst eine Bluetooth-Tastatur mit abnehmbarer Hülle sowie einem Abonnement für Microsoft 365 Single.

Amazon Fire HD 10

Im Detail verfügt das Fire HD 10 über einen leistungsstarken Octa-Core-Prozessor sowie um 50 Prozent mehr RAM. Zudem wurde das Design überarbeitet und ein helleres Full-HD-Display eingebaut. Darüber hinaus beträgt die Akkulaufzeit bis zu 12 Stunden. Der bis zu 64 GB interne Speicher kann über eine microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden. Erhältlich ist dieses Modell ab 149,99 Euro.

Über alle Funktionen des Fire HD 10 hinaus präsentiert Amazon mit dem Fire HD 10 Plus das bisher leistungsstärkste 10-Zoll-Tablet. Es verfügt zusätzlich über 4 GB RAM, kabelloses Laden und eine Soft-Touch-Oberfläche. Erhältlich ist dieses Modell ab 179,99 Euro.

Amazon Fire HD 10 Plus mit Anker Schutzhülle

Fire Kids Pro – Ein Tablet speziell für Kinder

Während Amazon die neueste Generation des Fire HD 10 Kids-Tablets als ideale Option für Kinder im Vorschulalter vorstellt, sollen mit den Fire Kids Pro nun auch die Grundschulkinder ein altersgerechtes Modell erhalten. Als erschwingliches Kinder-Tablet soll es mit den Bedürfnissen der Kinder ab dem Grundschulalter „mitwachsen“. Dabei haben die Erwachsenen dank der flexiblen Kindersicherung stets die Kontrolle darüber, welche Inhalte und Funktionen ihre Kinder sehen.

Amazon Fire Kids Pro

Das Fire Kids Pro umfasst ein voll ausgestattetes Fire-Tablet mit Funktionen, die Kinder beim selbstständigen Entdecken unterstützen, eine einjährige Mitgliedschaft bei Amazon Kids Plus mit einer erweiterten Auswahl an Inhalten für ältere Kinder, eine schlanke Schutzhülle sowie die 2-Jahre-Sorglos-Garantie. Das Fire Kids Pro ist in drei Größen und vier Designs erhältlich. Wer bereits ein Fire- oder Fire Kids-Tablet besitzt, kann die neuen Fire Kids Pro-Funktionen auf seinen Geräten über das Amazon Eltern Dashboard unter eltern.amazon.de aktivieren.

Amazon Fire HD 10 Kids

Preise und Verfügbarkeit

Die Vorbestellung a ller Tablets ist ab sofort auf Amazon.de möglich. Die Auslieferung erfolgt ab 26. Mai.

Das Fire HD 10 mit 32 GB oder 64 GB Speicherplatz in den Farben Blau, Olivgrün und Schwarz für einen Preis ab 149,99 Euro

Das Fire HD 10 Plus mit 32 GB oder 64 GB Speicherplatz in der Farbe Schiefergrau ab 179,99 Euro

Beide Tablets sind auch Teil des neuen Fire HD 10 Produktivitäts-Sets, das eine „Made for Amazon“ Tastatur mit abnehmbarer Hülle von Fintie sowie ein 12-monatiges Abonnement für Microsoft 365 Single enthält. Es kann für einen Preis ab 214,99 Euro vorbestellt werden.

Tablets für Kinder:

Zubehör:

Kabelloses „Made for Amazon“ Ladedock von Anker sowie die Tastatur mit abnehmbarer Hülle von Fintie für je 49,99 Euro

von Anker sowie die Tastatur mit abnehmbarer Hülle von Fintie für je Schutzhüllen für Fire HD 10 und Fire HD 10 Plus Tablets in Blau, Lavendel, Olivgrün und Schwarz für je 39,99 Euro