Matchball für Klopp: Sky zeigt Premier League heute live in UHD

Kann das Team um Deutschlands besten Export-Coach Jürgen Klopp mit einem Sieg heute schon die Zeichen auf Meisterschaft stellen? Sky zeigt die Begegnung zwischen Liverpool und Everton heute live in UHD – und auch die Spiele am früheren Abend sind zu sehen.

Nach dem Stotterstart beim Comeback des FC Liverpool im Stadtderby gegen Everton und einem torlosen Remis haben die Reds am heutigen Mittwoch die Chance, einen entscheidenden Schritt Richtung Meisterschaft zu machen. Bei einem Sieg gegen Crystal Palace und falls Top-Verfolger Manchester City am morgigen Donnerstag gegen den FC Chelsea nicht gewinnt, stünde der Titel für das Team von Jürgen Klopp bereits diese Woche fest.

Bereits ab 18.50 Uhr berichtet Sky heute live über den 31. Spieltag der Premier League. In den frühen Begegnungen des Abends trifft unter anderen Manchester United auf Sheffield United in einem direkten Duell um einen Platz im europäischen Wettbewerb. Im Anschluss analysieren und kommentieren Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Erik Meijer dann ab 20.30 Uhr das „Match of the Week“ FC Liverpool gegen Crystal Palace und fassen im Anschluss daran die Highlights des Spieltags in „What a Strike!“ zusammen.