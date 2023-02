Mega Movie Week startet bei Prime Video, Sky und Co.: „Top Gun“ und mehr jetzt reduziert

Anzeige

Im Rahmen der Mega Movie Week kann man auf diversen VoD-Plattformen aktuelle Filme wie „Top Gun: Maverick“ oder „Smile“ zum reduzierten Preis erwerben.

Bei der Mega Movie Week handelt es sich um eine branchenübergreifende Kampagne, die 2021 erstmals in Deutschland durchgeführt wurde (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Bei der aktuellen Ausgabe der Rabattaktion nehmen insgesamt 17 Verleiher teil, darunter Leonine, Constantin Film, Paramount, Plaion, Sony, Warner Bros Discovery und Walt Disney.

Über acht digitale Plattformen können sich alle Filmfans unter dem Motto „Mega Filme zu mega Preisen“ ausgewählte Titel zu reduzierten Konditionen sichern. Alle erworbenen Titel sind nach dem Kauf als Video-on-Demand verfügbar. Die Aktion findet dabei zwischen dem 13. und 19. Februar statt.

Teilnehmende Plattformen bei der Aktion sind: Amazon Prime Video, Apple TV App, Chili, Maxdome, Microsoft Movies & TV, Rakuten TV, Videoload sowie der Sky Store. Weitere Informationen dazu findet man auf der Website des Angebots.

„The Northman“ ist Teil der Mega Movie Week 2023 Foto: 2022 Focus Features LLC. All Rights Reserved.

Diese Filme sind Teil der Mega Movie Week

Prime Video hat etwa eine eigene Übersichtsseite mit den teilnehmenden Filmen der Rabattaktion eingerichtet. Dort kann man einen Blick auf das Programm werfen, das vom Action-Blockbuster bis zum Arthouse-Drama verschiedenste Geschmäcker bedienen will. So kann man unter anderem den wilden Genremix „Everything Everywhere All At Once“ erwerben, der mit elf Nominierungen als einer der Top-Favoriten der bevorstehenden Oscar-Verleihung gilt.

Daneben sind Blockbuster wie „Dune„, „The Northman“ oder auch „Top Gun: Maverick“ mit Tom Cruise in UHD-Qualität Teil der Aktion. Wer es schauriger mag, wird derweil vielleicht bei dem Horrorthriller „Smile“ fündig, der vergangenes Jahr einen echten Social-Media-Hype generieren konnte.

