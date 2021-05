Mega Movie Week: Reduziertes Filmangebot jetzt bei Prime, Sky und Co.

Anzeige

Im Rahmen der Mega Movie Week haben alle Filmfans ab heute die Gelegenheit, teils hochkarätige und preisgekrönte Streifen auf den gängigen Streamingplattformen zum Schnäppchenpreis zu erwerben.

Der Bundesverband Audiovisuelle Medien e.V. veranstaltet die Aktion in Zusammenarbeit mit der Digital Entertainment Group International erstmalig in Deutschland. 16 Filmverleiher nehmen teil, auf elf verschiedenen digitalen Plattformen kann man das Angebot wahrnehmen. Dazu zählen etwa Amazon Prime Video, der Sky Store, Apple TV, Rakuten TV oder auch der Maxdome Store. Noch bis zum 16. Mai haben Filmfans die Gelegenheit, durch das reduzierte Filmprogramm auf den Plattformen zu stöbern.

Die Mega Movie Week bietet dabei eine Auswahl von über 200 aktuellen Titeln von unter anderem Warner, Paramount, Sony Pictures oder auch Studiocanal und Neue Visionen. Im Sky Store kann man sich im Rahmen der Aktion beispielsweise eine digitale Kopie des Sci-Fi-Blockbusters „Tenet“ sichern. Als VoD kostet der Streifen aktuell 9,99 Euro statt 16,99 Euro.

Auch der Oscar-gekrönte Superschurkenfilm „Joker“ ist im Angebot für 6,99 statt ursprünglich 14,99 Euro zu haben. Für alle, die kein Abo bei Disney+ besitzen, steht bei Sky zudem ein Kombo-Paket zu Pixars „Soul“ für 11,99 Euro bereit. Dieses umfasst sowohl die Blu-ray des Animationsfilms als auch eine digitale Kopie zum Streamen.

Schaurige Geheimtipps bei Prime

Wer das Angebot lieber bei Amazon Prime Video nutzen möchte, kann auch dort fündig werden. So kann man sich etwa für knapp vier Euro den bildgewaltigen Horror-Geheimtipp „Der Leuchtturm“ sichern, in dem sich Willem Dafoe und Robert Pattinson auf einer einsamen Insel ein Psychoduell liefern. Ebenfalls reduziert ist die surrealistische Groteske „Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden„, eine der Überraschungen des vergangenen Kinojahres (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Für 4,99 Euro zum Leihen bzw. 5,98 Euro zum Kaufen ist der Streifen aktuell bei Prime reduziert erhältlich. Für 3,98 Euro kann man darüber hinaus noch einmal den preisgekrönten Kriegsfilm „1917“ sehen, der es bei DIGITAL FERNSEHEN 2020 in die Top 10 der besten Filme des Jahres geschafft hat.

Weitere Informationen und eine Übersicht über alle teilnehmenden Stores gibt es auf der Website der Mega Movie Week.

