In Originalbesetzung: Kult-Detektiv „Monk“ feiert Film-Comeback

Anzeige

„Monk“ hat bei seinen Fans einen ähnlichen Kultstatus wie seiner Zeit „Columbo“, nun macht er Jahre nach der Absetzung den Sprung von der Serie zum Film, der – in den Vereinigte Staaten – bei Peacock laufen soll.

Anzeige

Schrulliger geht es kaum: „Monk“, der ständig hypochondernde Neurotiker unter den TV-Detektiven, hat sich mit seiner unverkennbaren Art in insgesamt acht Staffeln zwischen 2002 und 2008 einen Namen gemacht, der auch 15 Jahre nach dem Serienende dank Dauerschleifenprogrammierung immer noch nachhallt. Die Fans wollen halt immer noch „ihren“ Monk und bekommen ihn hierzulande aktuell unter anderem bei ZDFneo überaus regelmäßiger Ration. Das Format scheint selbst 2023 noch dermaßen nachgefragt, dass der Spartenkanal den Fans der Serie täglich Doppelfolgen serviert. Auch Warner TV Serie zeigt „Monk“ im Pay-TV.

In Deutschland ist Peacock ja mittlerweile nicht mehr vertreten. Eine Veröffentlichung des „Monk“-Films bei Sky bleibt hierzulande daher die wahrscheinlichste Variante.© Sky Deutschland

„Monk“-Film soll bei Peacock laufen

Da das Verlangen nach „Monk“ ungebremst scheint, haben sich die Verantwortlichen bei NBC nun überlegt, einen Film an den Start zu bringen. Was die Fans der Serie sicher freuen wird, ist, dass hierfür tatsächlich (nahezu) die komplette ursprüngliche Besetzung zusammengetrommelt werden konnte. Allen voran ist hierbei natürlich Tony Shalhoub (als Monk) zu nennen. Mit dem mittlerweile 70-jährigen Hauptdarsteller steht und fällt eine Fortsetzung. Ohne Shalhoubs nahezu perfekte Interpretation des neurotischen Detektivs würde sich alles Weitere erübrigen.

An seiner Seite sind auch wieder Ted Levine, als Monks ähnlich vorzüglich dargestellter Boss Captain Stottlemeyer, Traylor Howard als überlebensnotwendige Assistentin Natalie und Jason Gray-Stanford als Lt. Randall Disher dabei. Dem aufmerksamen Fan dürfte dabei auffallen, dass die erste Assistentin von Monk, Sharona Fleming (Bitty Schramer), bei der Aufzählung fehlt. Anders als in Folge 119 der letzten Staffel wird es in dem Film also wohl nicht zu einem Zusammentreffen von Sharona und Natalie kommen.

Stammbesetzung wiedervereint – bis auf eine Ausnahme

In der nun geplanten Fortsetzung soll Monk – wie kann es anders sein – einen letzten großen Fall auflösen, in den er selbst familiär verstrickt ist. NBCUniversal hat vor, den Film auf dem hauseigenen Streamingdienst Peacock zu veröffentlichen. Die Fortsetzung gilt laut US-Medienberichten bereits als offiziell bestellt, einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es allerdings noch nicht.

Bildquelle: df-sky-peacock: Sky Deutschland

df-monk: ZDF