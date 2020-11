„John Wick“ und mehr: Neu bei Netflix im Dezember

Anzeige

Im Dezember warten pünktlich zur (Vor-)Weihnachtszeit einige neue Filme und Serien auf die Netflix-User. Mit und ohne Weihnachtsbezug.

Nachdem Kapitel 2 von „John Wick“ bereits auf Netflix verfügbar ist, kommt im Dezember auch der erste zu Netflix. Außerdem startet der erste Teil der 6. Staffel „Vikings“. Die Serie rund um die kampflustigen Wikinger, die eigentlich bei Prime ihre Heimat hat, ist jetzt auch auf Netflix zu sehen. Exklusiv kommt zudem ein Film von und mit Detlev Buck („Sonnenallee“) zu dem Streaminganbieter.

Netflix Serien-Highlights:

„Vikings“, Staffel 6, Teil 1

In der letzten Staffel sitzt Björn auf dem Thron von Kattegat, während Lagertha sich nach einem friedlicheren Leben sehnt und Ivar bei den Rus-Wikingern Zuflucht sucht. Start: 5. Dezember

„Chilling Adventures of Sabrina“, Teil 4 (Original)

Im vierten Teil der Serie breitet sich eine gespenstische Dunkelheit in Greendale aus. Der Zirkel muss sich einer Bedrohung nach der anderen stellen, um das Unheil abzuwenden. Start: 31. Dezember

„Weihnachten zu Hause“, Staffel 2 (Original)

Johanne beginnt, sich in ihrer vielversprechenden Beziehung wohlzufühlen, und schlägt sich mit neuen Nachbarn, Ex-Freunden und ihrer eigenen schwierigen Familie herum. Start: 18. Dezember

Netflix Film-Highlights:

„John Wick“

Als der Sohn eines Gangsters sein Auto stiehlt und seinen Hund tötet, beschließt der ehemalige Auftragskiller John Wick, sich an der gesamten Mafia zu rächen. Start: 1. Dezember

„Der Baader Meinhof Komplex“

Die Rote Armee Fraktion bekämpft eine angeblich neue faschistische Bedrohung im Deutschland der 1970er-Jahre mit Terror und Gewalt. Start: 1. Dezember

„Wir können nicht anders“ (Original)

In dem Film „Wir können nicht anders“ geht es um Männer, die sich zu wichtig nehmen. Edda (Alli Neumann) überredet Sam (Kostja Ullmann) zu einem Nikolausausflug in ihre Heimat, die sie fünf Jahre nicht besucht hat. Als sie zwischen die Fronten einer Auseinandersetzung fremder Männer geraten, müssen sie versuchen, an diesem kargen Ort zu überleben. In weiteren Rollen spielen Sascha Geršak, Merlin Rose, Sophia Thomalla, Peter Kurth und Detlev Buck. Start: 4. Dezember

„Three Billboards outside Ebbing, Missouri“

Eine trauernde Mutter ist wütend darüber, dass der örtliche Polizeichef die Ermordung ihrer Tochter nicht aufgeklärt hat. Sie stellt eine Reihe von Werbetafeln auf, um ihn auf diese Weise anzuprangern. Start: 15. Dezember

Neue Originals auf Netflix im Dezember:

1. Dezember

„Weihnachtsfilme – Das waren unsere Festtage“ – Serie

„Angelas Weihnachtswunsch“ – Film

„Natalie Palamides: Nate – A One Man Show“ – Comedy Special

2. Dezember

„Private Lives“ – Serie

„Hazel Brugger: Tropical“ – Comedy Special

„Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic“ – Comedy Special

„Ostra“ – Netflix Film

„Außerirdische Welten“ – Doku

3. Dezember

„Do Do Sol Sol La La Sol“ – Serie

„Schon wieder Weihnachten“ – Film

„Break“ – Netflix Film (Nicht in der Schweiz verfügbar)

„Chico Bon Bon und der Blunderbeerentag“ – Kids & Family

4. Dezember

„Big Mouth“: Staffel 4 – Serie

„Selena: Die Serie“ – Serie

„Wir können nicht anders“ – Film

„Mank“ – Film

„9 Kere Leyla“ – Film

„Räuber und Gendarm“ – Film

„Bombay Rose“ – Film

„Captain Underpants – Wownachten“

5. Dezember

„Detention“ – Serie

„Mighty Express: Ein Weihnachtsabenteuer“

7. Dezember

„Die Familie Claus“ – Film (Nur in der Schweiz verfügbar)

8. Dezember

„Mr. Iglesias: Teil 3“ – Serie

„Emicida: AmarElo – Alles für gestern“ – Dokumentation

„Die Supermonster: Monstermäßige Weihnachten“

„Spirit – wild und frei: Mitmach-Reitabenteuer“

9. Dezember

„Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel“ – Film

„Der chirurgische Schnitt“ – Dokumentation

„Ashley Garcia: Genius in Love: Weihnachten“

„The Big Show Show: Weihnachten“

10. Dezember

„Alice in Borderland“ – Serie

11. Dezember

„Deine letzte Stunde“ – Serie

„The Prom“ – Film

„Giving Voice“ – Dokumentation

„Mü-Mo rettet Weihnachten“

„Die Leinwand“ – Film

„Start-Up“ – Serie

14. Dezember

Dein letztes Solo“ – Serie

„A California Christmas“ – Film

„Hilda: Staffel 2“

15. Dezember

„Song Exploder: Ausgabe 2“ – Serie

16. Dezember

„Wie man Weihnachten verhunzt“ – Serie

„Reißt alles nieder: Die Geschichte des Rock in Lateinamerika“ – Doku

„Anitta: Made In Honório“ – Doku

„Der Yorkshire Ripper“ – Doku

„Vir Das: Outside In – The Lockdown Special“ – Serie

18. Dezember

„Weihnachten zu Hause: Staffel 2“ – Serie

„Sweet Home“ – Serie

„Ma Rainey’s Black Bottom“ – Film

22. Dezember

„London Hughes: To Catch a D**k“ – Comedy Special

„Kleinreimstadt zum Mitsingen „

23. Dezember

„The Midnight Sky“ – Film

„Your Name Engraved Herein“ – Film

25. Dezember

„Bridgerton“ – Serie

„Omas Testament“ – Film

26. Dezember

„Asphalt Burning“ – Film

„Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 3“

„Fast & Furious Spy Racers: Staffel 3: Sahara“

„Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs – In der Zone“

30. Dezember

„Das Beste vom Rest“ – Serie

„Equinox“ – Serie

„Transformers: War For Cybertron Trilogy: Kapitel 2: Erdaufgang“ – Anime

31. Dezember

„Chilling Adventures of Sabrina: Teil 4“ – Serie

„Best of Stand-Up 2020“ – Comedy Special

Außerdem: „ARASHI’s Diary -Voyage-: Flg. 18-20“ – Doku