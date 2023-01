Netflix-Highlights im Februar: Deutsche Datingshow mit Sexverbot

Anzeige

Im Februar startet bei Netflix unter anderem der deutsche Ableger der Dating-Show „Too Hot To Handle“, in der Sex streng verboten ist.

„Die heißesten deutschsprachigen Singles erwarten einen Partytrip ins Paradies. Doch es gibt einen Haken: Um das verlockende Preisgeld zu gewinnen, müssen sie auf jegliche Art von Sex verzichten“, kündigt Netflix die Reality-Show „Too Hot To Handle: Germany“ an. Ab dem 28. Februar können alle Abonnenten auf der Streaming-Plattform herausfinden, ob die Singles der Versuchung widerstehen können.

Als weitere Highlights für den Monat Februar hebt Netflix unter anderem die Dokumentarserie „Bill Russel: Legend“ (8. Februar) hervor, die sich dem Leben des NBA-Champions und Bürgerrechtskämpfers widmet, sowie die vierte Staffel der Thrillerserie „You – Du wirst mich lieben“ (9. Februar). Gegen Monatsende am 24. Februar wird es außerdem schaurig in dem Horrorfilm „We Have A Ghost“, in der eine heimgesuchte Familie zur Social-Media-Sensation wird.

Netflix-Serien im Februar

You – Du wirst mich lieben. Staffel 4 Teil 1: 9. Februar

Outer Banks. Staffel 3: 23. Februar

Too Hot To Handle: Germany: 28. Februar

Freeridge: 2. Februar

Class: 3. Februar

Der Handel: 8. Februar

Love To Hate You: 10. Februar

Love Is Blind: After the Altar. Staffel 3: 10. Februar

Jedes Mal, wenn wir uns verliebten: 14. Februar

Perfect Match: 14., 21. und 28. Februar

Sem Filtro: 15. Februar

Das Gesetz nach Lidia Poet: 15. Februar

Red Rose: 15. Februar

La Primera Mujer: 15. Februar

The Upshaws. Teil 3: 16. Februar

Im Auge des Wolfes. Staffel 2: 17. Februar

División Palermo: 17. Februar

Ein Mädchen und ein Kosmonaut: 17. Februar

Drei Leben: 22. Februar

Vor wem laufen wir eigentlich davon?: 24. Februar

Netflix Filme

Your Place Or Mine: 10. Februar

We Have A Ghost: 24. Februar

True Spirit: 3. Februar

Stromboli: 3. Februar

Viking Wolf: 3. Februar

Infiesto: 3. Februar

Dear David: 9. Februar

10 Tage eines guten Mannes: 10. Februar

Nochmal Liebe 2: 13. Februar

A Todas Partes: 14. Februar

A Sunday Affair: 14. Februar

re:member: 14. Februar

Unlocked: 17. Februar 2023

The Strays: 22. Februar 2023

Call Me Chihiro: 23. Februar

Netflix-Dokus im Februar

Bill Russel: Legend: 8. Februar

Gunthers Millionen: 1. Februar

Full Swing: 15. Februar

African Queens: Njinga: 15. Februar

Die Murdaugh-Morde: Skandal in den Südstaaten: 22. Februar

Formula 1: Drive to Survive. Staffel 5: 24. Februar

Comedy Specials

Jim Jefferies: High n‘ Dry: 14. Februar

Whindersson Nunes: Das ist keine Predigt: 19. Februar

A Whole Lifetime with Jamie Demetriou: 28. Februar

Familienprogramm

My Dad the Bounty Hunter: 9. Februar

Ein Mädchen namens Lay Lay: 23. Februar

Oddballs: Die seltsamen Abenteuer von James & Max: 24. Februar

Anime

Aggretsuko. Staffel 5: 16. Februar

Detektiv Conan: The Culprit Hanzawa: 1. Februar

Make My Day: 2. Februar

Lizenztitel bei Netflix

Alfons Zitterbacke: Das Chaos ist zurück: 1. Februar

AEIOU – Das schnelle Alphabet der Liebe: 1. Februar

Vinland Saga. Staffel 2: 9. Februar

The Boss Baby: 16. Februar

Bushwick: 16. Februar

The Womb: 16. Februar

Wonder Woman 1984: 18. Februar

Quelle: Netflix