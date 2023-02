Al Pacino als Nazijäger bei Prime, Netflix-Mystery und ungelöste Mordfälle bei Sky – Streaming kompakt

Anzeige

Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit: Ein verschwundenes Mädchen in Spanien (Netflix), Neues von Al Pacinos Nazi-Jägern bei Prime und viel True Crime bei Sky: Was sich jetzt zu streamen lohnt.

Mysteriös: Wo ist Amaya? Eine Frage, die ihre Familie und viele andere Leute jahrelang beschäftigt. Denn im Alter von fünf Jahren ist das Mädchen bei der Dreikönigsparade im spanischen Málaga im Gedränge verschwunden. Eine verzweifelte Suche nach der Kleinen beginnt. Auch die Journalistin Miren will helfen und wird dabei mit Erlebnissen ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert. Doch trotz aller Anstrengungen bleibt Amaya verschwunden – bis Jahre später ein Video auftaucht. „Das Mädchen im Schnee“ nennt sich die hochspannende spanische Mini-Serie, die bei Netflix zu sehen ist und innerhalb weniger Tage zu einer der beliebtesten Serien wurde.

Mystery bei Netflix, True-Crime bei Sky und Vergeltung bei Prime

Unerbittlich: Die „Hunters“ starten 1977 eine abenteuerliche Misssion für Gerechtigkeit. Sie wollen Nationalsozialisten aufspüren. Denn Hunderte der Anhänger des Terror-Regimes haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika versteckt, um sich dort der Strafe für all ihre Gräueltaten zu entziehen. In der ersten Staffel decken die Nazi-Jäger eine Verschwörung auf. Nun hat Prime Video acht neue Folgen an den Start gebracht. In Staffel zwei erfahren die Hunters, dass sich Adolf Hitler höchstpersönlich in Südamerika versteckt haben soll.

Al Pacino auf der Jagd nach Adolf Hitler

Real: In Fernsehkrimis werden die Fälle am Ende fast immer gelöst und die Täter gefasst. Diese Befriedigung haben Polizisten im wahren Leben nicht immer. Die True-Crime-Serie „Cold Case Killers“ auf Wow widmet sich nun einer Reihe offener Mordfälle aus Großbritannien und gibt Einblick in die Ermittlungen. Beleuchtet werden unter anderem der brutale Tod zweier neunjähriger Mädchen 1986 in Sussex oder das Verschwinden einer Mutter 1995, bei dem die Polizei fest von Mord ausgeht, diesen aber ohne Leiche nicht beweisen kann.

Um eine heftige Mordserie in Los Angeles dreht sich auch die Serie „Der Hillside Strangler – Serienmörder in Hollywood“ bei Wow. Mindestens zehn junge Frauen werden zum Opfer. Die vier Folgen der Doku-Serie ergründen, was die Täter, zwei Cousins, damals antrieb.

