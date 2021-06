Neu auf Disney+ im Juli: Scarlett Johansson als „Black Widow“ und mehr „Loki“

Anzeige

„Black Widow“, neue Folgen „Loki“ und Kinofilm „Jungle Cruise“: Im Juli starten auf Disney+ einige neue Filme und Serien.

Der Sommer ist da: Und auch bei Disney+ startet passend dazu beispielsweise der Kinofilm „Jungle Cruise“. Dieser läuft da wo es möglich ist ab dem 29. Juli in den Kinos und ab dem 30. Juli dann via VIP-Zugang auch bei Disney+. Aber auch neue Folgen von „Loki“ und „Love Victor“ starten im Juli. Zu anderen Highlights im Sommer bei Disney+ zählt außerdem die Marvel Studios Serie „What if…?“, die alledings erst im August ihre Premiere feiert.

„Hip Hop Uncovered“

„Hip Hop Uncovered“ enthüllt die unerzählte Geschichte der Hip-Hop-Kultur in den USA. Die Dokumentarserie taucht dafür tief ein in das Paradoxon von Amerikas Kriminalisierung des Genres und seiner Faszination für die Straßenkultur. Die erste Staffel „Hip Hop Uncovered“ startet am 23. Juli auf Disney+.

„Monster bei der Arbeit“

„Monster bei der Arbeit“ spielt am Tag, nachdem das Kraftwerk von Monsters, Incorporated begonnen hat, das Lachen von Kindern zu speichern. Denn Mike und Sulley entdeckten ja, dass Lachen zehnmal mehr Energie erzeugt als Schreien.

Es folgt nun also die Geschichte von Tylor Tuskmon, einem eifrigen jungen Monster. Doch an seinem ersten Tag in der Monster AG stellt er fest, dass Schrecker jetzt out und Scherzer gefragt sind. Nachdem Tylor vorübergehend in das Facility Team versetzt wird, muss er mit unangepassten Mechanikern zusammenarbeiten.

Die Disney+ Original Serie „Monster bei der Arbeit“ startet ab 7. Juli dann exklusiv auf Disney+.

„Black Widow“

In „Black Widow“ wird Natasha Romanoff mit den dunkleren Seiten ihrer Akte konfrontiert. Denn eine gefährliche Verschwörung mit Verbindungen zu ihrer Vergangenheit bahnt sich an. Im Kampf gegen böse Mächte, muss sie sich mit ihrer Geschichte als Spionin und mit jener Zeit auseinandersetzen, bevor sie ein Avenger wurde.

„Black Widow“ ist ab Freitag, 9. Juli mit VIP-Zugang exklusiv auf Disney+ verfügbar. Und ab 8. Juli läuft der Film dann auch in den Kinos. Im Trailer gibt es nun erste Einblicke:

„Jungle Cruise“

In „Jungle Cruise“ geht es für Dwayne Johnson und Emily Blunt in das Abenteuer ihres Lebens. Doch bei einer wilden Fahrt durch den Amazonas mit Skipper Frank Wolff und der unerschrockenen Forscherin Dr. Lily Houghton geht auch einiges schief.

Dwayne „The Rock“ Johnson und Emily Blunt in „Jungle Cruise“

„Jungle Cruise“ startet am 29. Juli in den Kinos. Und ab Freitag 30. Juli ist der Film dann mit VIP-Zugang exklusiv auf Disney+ verfügbar.

Alle neuen Disney+ Titel im Juli:

Freitag, 2. Juli

Staffelfinale: Big Sky – Staffel 1, Episode 16

– Staffel 1, Episode 16 Love, Victor – Staffel 2, Episode 3

– Staffel 2, Episode 3 Rebel – Staffel 1, Episode 6

– Staffel 1, Episode 6 Marvels M.O.D.O.K – Staffel 1, Episode 7

– Staffel 1, Episode 7 Staffel-Finale: Genius: Aretha – Staffel 3, Episode 9 + 10

– Staffel 3, Episode 9 + 10 Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 3

– Staffel 1, Episode 3 High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 8

– Staffel 2, Episode 8 Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 10

– Staffel 1, Episode 10 Alita: Battle Angel

Chronicle – Wozu bist du fähig?

Crazy Heart

Planet der Affen: Survival

Mittwoch, 7. Juli

Wieder-Einstart: Grey’s Anatomy , Staffel 17, Episode 8

, Staffel 17, Episode 8 Wieder-Einstart: Seattle Firefighter – Die jungen Helden , Staffel 4, Episode 8

, Staffel 4, Episode 8 Neustart: Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 1

– Staffel 1, Episode 1 Loki – Staffel 1, Episode 5

– Staffel 1, Episode 5 Marvel Studios Legends – Staffel 1, Episode 5

– Staffel 1, Episode 5 Black Widow (Marvel)

Freitag, 9. Juli

Love, Victor – Staffel 2, Episode 4

– Staffel 2, Episode 4 Rebel – Staffel 1, Episode 7

– Staffel 1, Episode 7 Marvels M.O.D.O.K – Staffel 1, Episode 8

– Staffel 1, Episode 8 Hot Shots! – Die Mutter aller Filme!

Hot Shots! Der 2. Versuch

Little Big Men (ESPN)

(ESPN) Power Rangers – Der Film

The Day the Series Stopped (ESPN)

(ESPN) What Carter lost (ESPN)

(ESPN) Black Widow (mit VIP-Zugang)

(mit VIP-Zugang) Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 4

– Staffel 1, Episode 4 High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 9

– Staffel 2, Episode 9 Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 11

Mittwoch, 14. Juli

Grey’s Anatomy , Staffel 17, Episode 9

, Staffel 17, Episode 9 Seattle Firefighter – Die jungen Helden , Staffel 4, Episode 9

, Staffel 4, Episode 9 Loki – Staffel 1, Episode 6

– Staffel 1, Episode 6 Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 2

Freitag, 16. Juli

Love, Victor – Staffel 2, Episode 5

– Staffel 2, Episode 5 Rebel – Staffel 1, Episode 8

– Staffel 1, Episode 8 Marvels M.O.D.O.K – Staffel 1, Episode 9

– Staffel 1, Episode 9 Alien: Covenant

Doc & Darryl (ESPN)

(ESPN) Monuments Men – Ungewöhnliche Helden

Phi Slama Jama (ESPN)

(ESPN) Predator – Upgrade

The Empty Man

Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 5

– Staffel 1, Episode 5 High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 10

– Staffel 2, Episode 10 Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 12

Serienmarathon mit „Grey’s Anatomy“ und Co.

Mittwoch, 21. Juli

Grey’s Anatomy , Staffel 17, Episode 10

, Staffel 17, Episode 10 Seattle Firefighter – Die jungen Helden , Staffel 4, Episode 10

, Staffel 4, Episode 10 Neustart: Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 1

– Staffel 1, Episode 1 Neustart: Behind the Attraction – Staffel 1, alle Episoden (Disney)

– Staffel 1, alle Episoden (Disney) Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 3

– Staffel 1, Episode 3 Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-of zu Loki

Freitag, 23. Juli

Neustart: Hip Hop Uncovered – Staffel 1, alle Episoden

– Staffel 1, alle Episoden Staffel-Finale: Marvels M.O.D.O.K – Staffel 1, Episode 10

– Staffel 1, Episode 10 Love, Victor – Staffel 2, Episode 6

– Staffel 2, Episode 6 Rebel – Staffel 1, Episode 9

– Staffel 1, Episode 9 Glee on Tour – Der Film

Ich, beide und sie

Last Man Standing – Staffel 1-7

– Staffel 1-7 The Dominican Dream (ESPN)

(ESPN) There’s no Place like Home (ESPN)

(ESPN) Why Him?

Year of the Scab (ESPN)

(ESPN) Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 6

– Staffel 1, Episode 6 Die Freundin der Haie

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 11

– Staffel 2, Episode 11 Stuntman (Dokumentation)

(Dokumentation) Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 13

Mittwoch, 28. Juli

Grey’s Anatomy , Staffel 17, Episode 11

, Staffel 17, Episode 11 Seattle Firefighter – Die jungen Helden , Staffel 4, Episode 11

, Staffel 4, Episode 11 Neustart: Turning the Tables with Robin Roberts – Staffel 1, alle Episoden

– Staffel 1, alle Episoden Neustart: Chip und Chap: Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 1

– Staffel 1, Episode 1 Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 4

– Staffel 1, Episode 4 Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 2

– Staffel 1, Episode 2 Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 11 + 12

Freitag, 30. Juli

Staffel-Finale: Rebel – Staffel 1, Episode 10

– Staffel 1, Episode 10 Love, Victor – Staffel 2, Episode 7

– Staffel 2, Episode 7 Barbara’s Baby – Omen III

Body of Proof – Staffel 1-3

– Staffel 1-3 The Good, the Bad, the Hungry (ESPN)

(ESPN) Tim Richmond: To The Limit (ESPN)

(ESPN) Wilson – Der Weltverbesserer (2017)

(2017) Staffel-Finale: High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 12

– Staffel 2, Episode 12 Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 7

– Staffel 1, Episode 7 Jungle Cruise (mit VIP-Zugang)

(mit VIP-Zugang) Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 14