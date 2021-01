Netflix: Das erscheint im Februar

Anzeige

Sci-Fi-Abenteuer, Horror aber auch Liebesfilme: Die Netflix-Neuheiten im Februar sind bunt gemischt. Unter anderem erscheinen zwei heiße Oscar-Anwärter.

Nachdem bereits die deutsche Netflix Original Serie „Dark“ ein großer Erfolg war, kommt nun ein neuer deutsche Hoffnungsträger. Denn am 19. Februar startet die deutsche Original Serie „Tribes of Europa“ von den Machern von „Dark“ weltweit exklusiv auf Netflix. Im Jahr 2074 ist nichts mehr so, wie es einmal war. Europa ist in Mikrostaaten zerfallen, die alten Nationen gibt es nicht mehr.

Im sechsteiligen Sci-Fi-Abenteuer von Philip Koch kämpfen verschiedene Stämme 45 Jahre nach einer mysteriösen Katastrophe um die Macht über den Kontinent. Dabei spielen Emilio Sakraya, Henriette Confurius und David Ali Rashed drei Geschwister, die nach einem Unfall auf sich allein gestellt sind und um das Überleben kämpfen.

„Tribes of Europa“, ab 19. Februar auf Netflix

Der Netflix Film „Neues aus der Welt“ reist hingegen in die Vergangenheit. Im Jahr 1870, kurz nach dem Ende des Bürgerkriegs, reist Kriegsveteran Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) von Stadt zu Stadt und verliest die Schlagzeilen der Zeitungen. In Texas trifft er auf Johanna (Helena Zengel aus „Systemsprenger“), ein junges Mädchen, das von einem indigenen Volk aufgenommen und großgezogen wurde. Beide treten eine berührende und abenteuerliche Reise durch den Westen der USA an, der zum Ende des 19. Jahrhunderts noch wild und erbarmungslos war. „Neues aus der Welt“ startet am 10. Februar exklusiv auf Netflix. Der Film sollte ursprünglich in den Kinos starten und wird bereits als möglicher Oscar-Anwärter gehandelt.

Ähnlich preisverdächtig könnte auch „Malcolm & Marie“ werden, der am 5. Februar startet. Das Schwarz-Weiß-Kammerspiel des „Euphoria“-Schöpfers entstand letztes Jahr inmitten der Corona-Pandemie und besticht allein mit den Wortgefechten zwischen Zendaya („Euphoria“) und John David Washington („Tenet“), die sich als Liebespaar in der Beziehungskrise um den Verstand spielen. Im Dokumentarfilm „Pelé“ geht es derweil um die Geschichte der Fußballikone Pelé sowie um dessen Streben nach Perfektion und dem dadurch erreichten Status als Mythos. Ab dem 23. Februar ist der Film dann verfügbar.

Eingekaufte Titel

Aber auch einige neue eingekaufte Filme sind im Februar auf Netflix verfügbar. Dazu gehört zum Beispiel „The Danish Girl“. Das Drama erzählt die außergewöhnliche Liebesgeschichte eines Künstler-Ehepaars, das im Dänemark der 1920er Jahre lebt. Dessen Geschichte basiert auf dem Leben der Trans-Wegbereiterin und Malerin Lili Elbe. Ab dem 16. Februar ist der Film auf Netflix zum Streamen verfügbar.

„Baywatch“ mit Dwayne „The Rock“ Johnson und Zac Efron startet am 3. Februar. Am gleichen Tag startet auch „Godzilla II: King of the Monsters“ mit Millie Bobby Brown. Zuvor, am 1. Februar, startet der dritte Teil der „Bridget Jones“-Reihe: „Bridget Jones‘ Baby“.

„Baywatch“, ab 3. Februar auf Netflix

Mit „Der goldene Handschuh“ geht auch ein deutscher Film an den Start, der vor zwei Jahren für ordentlich Kontroversen gesorgt hat. Fatih Akins FSK-18-Horrorfilm basiert auf einem wahren Fall und dem gleichnamigen Roman von Heinz Strunk. Dieser erzählt die Geschichte des Frauenmörders Fritz Honka und seiner Stammkneipe. Der Film startet am 22. Februar.

Neue Netflix Originals im Februar

2. Februar

Tiffany Haddish Presents: They Ready: Staffel 2 – Netflix Original Comedy Special

Netflix Original Comedy Special Kid Cosmic – Netflix Kids & Family

Mighty Express: Staffel 2 – Netflix Kids & Family

3. Februar

Immer für dich da – Netflix Original Serie

Meine Freunde sind alle tot – Netflix Film

5. Februar

H: Staffel 2 – Netflix Original Serie

Unsichtbare Stadt – Netflix Original Serie

Der letzte Paradiso – Netflix Film

Little Big Women – Netflix Film

Malcolm & Marie – Netflix Film

Space Sweepers – Netflix Film

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity – Netflix Film

Die heilende Kraft des Entblößens – Netflix Original Doku

10. Februar

Run On – Netflix Original Serie

Neues aus der Welt – Netflix Film

En passant pécho – Zwei Dealer in Paris – Netflix Film

Verschwunden: Tatort Cecil Hotel – Netflix Original Doku

11. Februar

Capitani – Netflix Original Serie

Layla Majnun – Netflix Film

Red Dot – Netflix Film

Liebe² – Netflix Film

12. Februar

Nadiyas Backwelt – Netflix Original Serie

Bestattungen à la Bernard – Netflix Original Serie

To All The Boys: Always And Forever – Netflix Film

Dani Rovira: Hass – Netflix Original Comedy Special

Xicos Weg – Netflix Kids & Family

15. Februar

The Crew – Netflix Original Serie

16. Februar

Du gegen die Wildnis – Der Film – Netflix Kids & Family

17. Februar

Sie weiß von dir – Netflix Original Serie

MeatEater: Staffel 9: Teil 2 – Netflix Original Serie

18. Februar

Thus Spoke Kishibe Rohan – Netflix Anime

19. Februar

Lovestruck in the City – Netflix Original Serie

Tribes of Europa – Netflix Original Serie

I Care A Lot – Netflix Film (Nicht in CH verfügbar)

20. Februar

Classmates Minus – Netflix Film

23. Februar

Pelé – Netflix Original Doku

Brian Regan: On The Rocks – Netflix Original Comedy Special

24. Februar

Ginny & Georgia – Netflix Original Serie

Eine Schule für jeden Hund – Netflix Original Serie

25. Februar

Geez & Ann – Netflix Film

High-Rise Invasion – Netflix Anime

26. Februar

Verrückt nach ihr – Netflix Film

Mit den Wellen – Netflix Film

The Girl on the Train – Netflix Film

27. Februar

A Love So Beautiful – Netflix Original Serie