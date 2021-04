Neu auf Netflix im Mai: Blutrünstige Zombies und streitende Superhelden

Anzeige

Superhelden, Zombies, Verbrechen: Der Mai auf Netflix wird besonders actionreich. Neben „Army of the Dead“ von Zack Snyder startet auch die Original Serie „Jupiter’s Legacy“.

Ein Highlight im Mai auf Netflix dürfte „Army of the Dead“ von Hollywood-Filmemacher Zack Snyder („300“, „Zack Snyder’s Justice League“) sein. Darin begibt sich eine Gruppe von Söldnern nach dem Ausbruch einer Zombie-Epidemie in Las Vegas in die abgeschottete Quarantäne-Zone.

Jagd nach 200 Millionen Dollar

Unter den Überlebenden der Epidemie befindet sich Scott Ward (Dave Bautista), ein ehemaliger Zombie-Kriegsheld. Am Stadtrand von Las Vegas grillt der nun Hamburger. Der Casino-Direktor Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) unterbreitet ihm jedoch ein lukrativeres Angebot. Denn Ward soll in die zombieverseuchte Quarantäne-Zone eindringen. Dort soll er 200 Millionen Dollar aus einem Tresor unter dem Las Vegas Strip bergen, bevor die Stadt in 32 Stunden von der Regierung mit einem Atomschlag vernichtet wird.

Matthias Schweighöfer als Safeknacker

Ward nimmt schließlich die Herausforderung an. Außerdem stellt er ein Team von Experten zusammen, darunter auch der brillante deutsche Safeknacker Dieter (Matthias Schweighöfer). Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Ab dem 21. Mai ist „Army of the Dead“ auf Netflix verfügbar. Und bereits der Trailer verspricht viel blutige Action:

Familienprobleme übernatürlicher Art

In der neuen Netflix Original Serie „Jupiter’s Legacy“ geht es um Superhelden. Genauer gesagt um die erste Generation von Superhelden. Doch als ihre Kinder in deren Fußstapfen treten sollen, kommt es zu Spannungen. Die Serie basiert zudem auf den gleichnamigen Graphic Novels von Mark Millar und Frank Quitely.

„Jupiter’s Legacy“

Ab dem 7. Mai ist „Jupiter’s Legacy“ weltweit auf Netflix verfügbar. Im Trailer gibt’s schon erste Einblicke in die Serie:

Weitere Highlights

Es geht übernatürlich weiter: Demnächst startet nämlich die zweite Staffel der norwegischen Serie „Ragnarök“. Mythisches Chaos und Umweltkatastrophen drohen, während Magne Unterstützung im Kampf gegen kolossale Feinde sucht und mit seinem hinterlistigen Bruder fertig werden muss. Das Startdatum steht noch nicht fest.

Eine Fortsetzung des Kult-Films „Men in Black“ kommt ebenso zu Netflix. Bei „Men in Black: International“ bedrohen formwandelnde Aliens die Erde. Außerdem begeben sich ein neuer Rekrut und ein altgedienter MiB-Agent auf eine Mission, um die Welt zu retten – und ihre eigene Organisation. Der Film startet am 11. Mai bei Netflix.

„Star Trek“-Fans aufgepasst

Ein weiterer Kultfilm kommt bereits am 1. Mai zu Netflix: Bei „Star Trek Beyond“ zerstört ein Alien die Enterprise aus Rache an der Sternenflotte. Außerdem landet die Crew landet auf einem verlassenen Planeten. Kann Captain Kirk einen weiteren Angriff abwehren?

Der Thriller „The Woman in the Window“ geht am 14. Mai an den Start, nachdem der Kinostart der Romanverfilmung abgesagt wurde. Hier beobachtet eine durch Agoraphobie ans Haus gefesselte Psychologin ihre neuen Nachbarn. Doch nicht nur das: Bald wird sie Zeugin eines brutalen Verbrechen, das sie von ihrem Fenster aus gesehen hat. Bereits der Plot verspricht so einige Hitchcock-Anleihen!

Neu auf Netflix im Mai:

4. Mai

Navillera – Netflix Original Serie

Selena: Die Serie: Teil 2 – Netflix Original Serie

Mü-Mo das Müllmobil: Staffel 2 – Netflix Kids & Family

5. Mai

The Sons of Sam: Ein Abstieg in die Dunkelheit: Miniserie – Netflix Original Doku

7. Mai

Jupiter’s Legacy – Netflix Original Serie

Girl from Nowhere: Staffel 2 – Netflix Original Serie

Monster – Netflix Film

Milestone – Netflix Film

9. Mai

Vincenzo – Netflix Original Serie

Super Me – Netflix Film

11. Mai

Explained: Geld: Miniserie – Netflix Original Doku

12. Mai

The Upshaws – Netflix Original Serie

Oxygen – Netflix Film

Der Ball der 41 – Netflix Film

13. Mai

Castlevania: Staffel 4 – Netflix Original Anime

14. Mai

Move to Heaven – Netflix Original Serie

Love, Death & Robots: Ausgabe 2 – Netflix Original Serie

Heimgesucht: Unglaubliche Zeugenberichte: Staffel 3 – Netflix Original Serie

The Woman in the Window – Netflix Film

Ich bin alle – Netflix Film

Ferry – Netflix Film

Das schaurige Haus – Netflix Film

Dschungel-Beat: Der Film – Netflix Film

18. Mai

Sardars Enkel – Netflix Film

19. Mai

Wer hat Sara ermordet?: Staffel 2 – Netflix Original Serie

20. Mai

Ein besonderes Leben: Staffel 2 – Netflix Original Serie

21. Mai

Mein Nachbar: Staffel 2 – Netflix Original Serie

Army of the Dead – Netflix Film

Jurassic World Neue Abenteuer: Staffel 3 – Netflix Kids & Family

26. Mai

Baggio: Das Göttliche Zöpfchen – Netflix Film

Der Nagelbomber von London – Netflix Original Doku

High on the Hog: Wie die afroamerikanische Küche Amerika veränderte: Miniserie – Netflix Original Doku

27. Mai

Blue Miracle – Netflix Film

Soy Rada: Glücklicher Zufall – Netflix Original Comedy Special

Eden – Netflix Original Anime

28. Mai

The Kominsky Method: Staffel 3 – Netflix Original Serie

Lucifer: Staffel 5 Teil 2 – Netflix Original Serie (Nur in CH verfügbar)

31. Mai

The Parisian Agency: Exclusive Properties – Netflix Original Serie

Demnächst verüfgbar:

Halston – Netflix Original Serie

Ragnarök: Staffel 2 – Netflix Original Serie

Master of None – Netflix Original Serie

AlRawabi School for Girls – Netflix Original Serie

Racket Boys – Netflix Original Serie

Mad for Each Other – Netflix Original Serie