Neue Prime Video Aktion mit „Dune“, Porno-Drama „Pleasure“ und mehr

In der aktuellen Prime Video Aktion von Amazon können sich alle Mitglieder unter anderem den Sci-Fi-Blockbuster „Dune“ und das Pornobranchen-Drama „Pleasure“ zum kleinen Preis sichern.

Amazon bietet seinen Prime-Mitgliedern in regelmäßigen Abständen ein Wochenende lang ausgewählte Filme für 99 Cent zum Leihen an. Die Filme können dann innerhalb von 30 Tagen für jeweils 48 Stunden angesehen werden. Neben den bereits erwähnten „Dune“ und „Pleasure“ umfasst die aktuelle Aktion an diesem Wochenende unter anderem auch den letztjährigen Cannes-Gewinner „Titane„, der auf intensive und brutale Weise von der Transformation einer Serienkillerin erzählt.

Darüber hinaus kann man sich die deutschen Film-Highlight „Fabian oder der Gang vor die Hunde“ und „Toni Erdmann“ sichern. Ganz aktuell ist auch Paul Thomas Andersons neuestes Meisterwerk „Licorice Pizza“ Teil der Aktion, das Anfang des Jahres in den Kinos lief. Hartgesottene können außerdem bei dem FSK-18-Splatterfilm „The Sadness“ einen Blick riskieren.

Einen Überblick über alle Titel der Prime Video Aktion findet man hier.